«فزاع لليولة».. الفلاحي وآل رضا يتأهلان إلى المرحلة الثانية

ارتفع سقف المنافسة والتحدي وسط أجواء حماسية على مسرح الميدان بالمرموم، نجح خلالها ((اليويلة)) المشاركون في تقديم عرض مميز.

وذلك في الحلقة الثانية من النسخة الـ24 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ19 من برنامج الميدان الذي تنظمه إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وشهدت الحلقة الثانية تنافساً مثيراً بين أربعة مشاركين لبلوغ الدور الثاني، وكسب بطاقتي الصعود إلى المرحلة الثانية كل من عبدالله الفلاحي، من العين، الذي حقق 75 علامة، وعبدالله آل رضا، من دبي، الذي حقق 60 علامة.

وحل ثالثاً سلطان الخنبشي، من الشارقة، برصيد 40 علامة، ورابعاً سالم الكتبي، من عجمان، برصيد 25 علامة.

وقد تنافس المشاركون في 6 تحديات، هي اليولة التي تقدم 25 علامة، وسؤال الموروث، وهو عبارة عن تحدٍ تراثي ينال فيه كل يويل يجيب بشكل صحيح 10 علامات، والسباحة 15 علامة، والرماية 15 علامة، وعد القصيد 15 علامة، والركض بالهجن 20 علامة.

وفي تحدي الموروث أجاب كل من الفلاحي والكتبي بشكل صحيح، ليكسبا 10 علامات. أما في اليولة التي يقوم بتحكيمها خليفة بن سبعين، فقدم اليويلة عرضاً مميزاً، ليكسب الـ25 علامة، عبدالله رضا، وسلطان الخنبشي.

وقدم بن سبعين نصائح لليويلة، مطالباً إياهم بأهمية التركيز على المهارة الأفضل بحسب أجسادهم، والعمل على تطوير مهارات المشي، وإتقان المسك و((فرّ)) السلاح. وفي تحدي السباحة في مجمع حمدان الرياضي، تفوق عبدالله الفلاحي وعبدالله رضا ليكسب كل منهما 15 علامة.

أما في تحدي الرماية فكسب الـ15 علامة الفلاحي والكتبي. وفي عدّ القصيد، الذي يقوم بالتحكيم عليه الشاعر سعد بن مرزوق الأحبابي، ألقى المشاركون قصيدة من كلمات الشاعر محمد بن خميس المزروعي، بعنوان ((يا بن خميس الطايف.. يوم من الأيام))، استطاع كل من الفلاحي والخنبشي الحصول على علامتها. وفي تحدي الركض بالهجن تفوق الفلاحي وآل رضا .

وقالت نتالي جوزيف أواديسيان، مدير إدارة الإذاعات، مدير الإعلام والاتصال المؤسسي ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن مواصلة هذه البطولة الوطنية على امتداد 24 عاماً مؤشر واضح على نجاحها وشعبيتها الكبيرة بين أبناء الدولة، كما أن الغاية من التعديلات التي تطرأ على البطولة في كل عام هي استدامتها، .

ضمن رؤية واستراتيجية مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في إبراز الإرث الإماراتي بكل جوانبه، وغرسه في الأجيال الصاعدة. واختتمت أواديسيان حديثها بالقول: إن البطولة زاخرة بالمواهب ليس فقط على صعيد اليولة، إنما هدف البطولة هو تعزيز كل ما من شأنه أن يمكّن أبناء الإمارات ويزيدهم علماً وارتباطاً بتراثهم الوطني الأصيل.

((أجمل بلاد))

وقدم الحلقة راشد الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتم بثها مباشرة عبر شاشة قنوات سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى 107.4 إف إم.

وعلى أنغام أغنية ((أجمل بلاد)) حل الشاعر فاضل المزروعي ضيفاً على الحلقة الثانية من برنامج الميدان.