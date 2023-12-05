«حكايات البحر» في دبي.. جماليات تعانق عوالم الصغار

أجندة ثرية بالترفيه والمغامرات، تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة)) لأطفال مخيم متحف الشندغة الشتوي، الذي يقام على مدار أسبوعين، يبدأ الأول من 18 وحتى 22 ديسمبر الجاري.

بينما يقام الثاني في الفترة من 25 وحتى 29 الشهر الجاري، ويمنح المخيم الذي يرفع شعار ((استكشف حكايات البحر)) الصغار ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 عاماً فرصة التعرف إلى تفصيلات التراث والاطلاع على روائع البيئة البحرية، عبر مجموعة ورش عمل مبتكرة صممت لتعزيز معرفة الأطفال بالثقافة المحلية وتاريخ دبي والإمارات، ما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية في نفوسهم.

محطات

وسيمضي الأطفال طوال فترة المخيم الشتوي برحلة مملوءة بالمتعة يسيرون فيها على خطى الأجداد، ويتوقفون فيها عند محطات عديدة، يتعلمون فيها كيفية حركة السفن وتأثير الرياح والتيارات فيها في البحر، ويتعرفون إلى طرائق الملاحة البحرية والاهتداء بالنجوم، ويكتشفون مهنة الغوص القديمة وطرائق صيد اللؤلؤ التقليدية التي شكلت مصدر رزق لسكان دبي على مدار عقود طويلة، كما يتدربون على طرائق فتح المحار، وصنع ((الخبط)) الذي كان يستخدم لحماية الغواص من الأذى والجروح عند اقتلاع المحار من بين الصخور.

وسيمارس الصغار في رحلتهم البحرية فن النهمة، ويتعرفون إلى أبرز التحديات التي واجهت البحارة في رحلات الغوص، وأساليبهم في المحافظة على الصحة وسط البحر، كما سيحظون في اليوم الأخير من المخيم بفرصة زيارة بيوت الشندغة للتعرف إلى أبرز العادات والتقاليد المحلية، والاستمتاع بمجموعة من القصص الثرية بالمعلومات البحرية، ما يسهم في توطيد علاقتهم بالتراث الإماراتي.

وأكد عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة في ((دبي للثقافة))، أن المخيمات الشتوية تمثل بيئة ملهمة قادرة على تعزيز علاقة الأطفال بالتراث المحلي، وإكسابهم المعرفة بالبيئة البحرية وما تتضمنه من تفصيلات متنوعة. وقال: ((يمثل البحر جزءاً مهماً من التراث الإماراتي، إذ يسهم في تشكيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في دبي التي ازدهرت فيها قديماً تجارة اللؤلؤ وصناعة السفن التقليدية وصيد الأسماك ومعدات الغوص وغيرها، ما يبرز أهمية هذه البيئة وتأثيرها في الثقافة المحلية)).

مشيراً إلى حرص ((دبي للثقافة)) على صون التراث المحلي المادي وغير المادي عبر تزويد الأجيال الناشئة الخبرة العملية والمعارف المختلفة التي تسهم في تمكينهم وتطوير وتنمية مواهبهم، وهو ما يندرج تحت إطار المسؤولية الثقافية التي تمثل إحدى ركائز أولويات الهيئة القطاعية ضمن خريطتها الاستراتيجية.

يذكر أن فعاليات وأنشطة المخيم كافة تقدم باللغتين العربية والإنجليزية، وتقام ضمن مساحة آمنة، وتحت إشراف نخبة من المختصين والخبراء في مجالات التراث البحري، وتبرز التزام ((دبي للثقافة)) توفير بيئة تعليمية مبتكرة تهدف إلى تدريب الأطفال على تبني التفكير الإيجابي قيمةً أساسية في المجتمع، وتطوير مهاراتهم الحيوية وتنمية مواهبهم الإبداعية.