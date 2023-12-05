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صفية الصايغ: حلم راودني منذ الطفولة

12/5/2023 7:25:59 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت الدراجة صفية الصايغ، التي أصبحت أول لاعبة إماراتية تشارك في الأولمبياد في منافسات الدراجات الهوائية، أن تأهلها إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 حلم راودها منذ الطفولة، وأنها لن تدخر أي جهد من أجل تمثيل الإمارات بأفضل صورة.

وقالت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية: ((سأبدأ التحضير خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد الذي ينطلق خلال يناير، وسأحرص على المشاركة مع فريقي ((الإمارات ADQ)) في طوافات عالمية مختلفة حتى أصل إلى أولمبياد باريس 2024 وأكون في كامل الجاهزية من أجل خوض المنافسات، وسأسعى لتقديم أفضل ما لدي وبذل الجهد من أجل رفع علم دولة الإمارات عالياً في البطولة)).

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