صفية الصايغ: حلم راودني منذ الطفولة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت الدراجة صفية الصايغ، التي أصبحت أول لاعبة إماراتية تشارك في الأولمبياد في منافسات الدراجات الهوائية، أن تأهلها إلى الألعاب الأولمبية باريس 2024 حلم راودها منذ الطفولة، وأنها لن تدخر أي جهد من أجل تمثيل الإمارات بأفضل صورة.
وقالت لاعبة منتخب الإمارات للدراجات الهوائية: ((سأبدأ التحضير خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد الذي ينطلق خلال يناير، وسأحرص على المشاركة مع فريقي ((الإمارات ADQ)) في طوافات عالمية مختلفة حتى أصل إلى أولمبياد باريس 2024 وأكون في كامل الجاهزية من أجل خوض المنافسات، وسأسعى لتقديم أفضل ما لدي وبذل الجهد من أجل رفع علم دولة الإمارات عالياً في البطولة)).
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