10 رياضيين إماراتيين إلى أولمبياد باريس 2024

ضمِن 10 رياضيين إماراتيين، حتى الآن، تأهلهم إلى دورة الألعاب الأولمبية ((باريس 2024)) المقررة بين 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين، بعد تحقيقهم أرقام التأهل المطلوبة وسط طموحات كبيرة بتقديم أفضل صورة عن رياضة الإمارات والمنافسة على الميداليات.

وينتمي الرياضيون الـ 10 إلى 3 رياضات مختلفة هي الدراجات الهوائية والفروسية والجودو، فيما من المتوقع توسع قائمة المتأهلين خلال الفترة المقبلة، لتشمل رياضيين آخرين أبرزهم أحمد المنصوري، دراج المنتخب الوطني، وصاحب الميدالية البرونزية في سباق المضمار في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، والذي حقق أرقاماً مميزة في مشاركاته الأخيرة جعلته يقترب أكثر فأكثر من حجز بطاقة التأهل إلى الأولمبياد.

قائمة

وتضم قائمة المتأهلين الـ10 حالياً، صفية الصايغ، لاعبة منتخبنا الوطني للدراجات الهوائية، ورباعي منتخب الفروسية محمد الهاجري، وعبدالله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، إضافة إلى خمسة لاعبين من منتخب الجودو هم نارمند بيان، في وزن تحت 66 كغم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كغم، ظافر آرام تحت 100 كغم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كغم، وبشيرات خرودي في وزن تحت 52 كغم.

تأهل

وتحظى رياضة الإمارات بفرصة زيادة عدد مقاعدها عن طريق التأهل المباشر (تحقيق أرقام التأهل المطلوبة) أو ((المقاعد الدولية)) والتي تمنحها اللجنة الثلاثية المكونة من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة المنظمة، والاتحاد الدولي، ويتم تحديد المقاعد من خلال تصنيف اللاعبين ونتائجهم السابقة، في المقابل لن تحصل الإمارات على ((بطاقات الدعوة)) مثلما كان الحال في دورة الألعاب الأولمبية الماضية (طوكيو 2020)، باعتبار أن هذه البطاقات لا تمنح للدول التي لا يتجاوز عدد المتأهلين منها الـ8 رياضيين.

وحققت الإمارات ميداليتين في تاريخ مشاركاتها في دورة الألعاب الأولمبية، أحرز الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الذهبية الأولى في الرماية الحفرة المزدوجة ((دبل تراب))، في أولمبياد أثينا 2004، والثانية جاءت برونزية عن طريق سيرجيو توما في الجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

طفرة نوعية

وأعرب ناصر التميمي، الأمين العام لاتحاد الجودو، أمين صندوق الاتحاد الدولي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية عن سعادته بتأهل 5 لاعبين من منتخب الجودو رسمياً إلى أولمبياد باريس، مشيراً إلى أن الآمال مازالت قائمة لحجز بطاقة تأهل سادسة في وزن تحت 90 كغم، مثمناً الطفرة النوعية التي حققها منتخب الجودو والتي أثمرت هذا العدد الكبير من المتأهلين لأول مرة في تاريخ مشاركات الإمارات في الأولمبياد.

وأوضح التميمي، أن البطولات المؤهلة في رياضة الجودو مستمرة حتى الأسبوع الأول من يونيو المقبل، ما يعزز حظوظ المنتخب في انتزاع بطاقة أخرى إلى أولمبياد باريس. وصرح التميمي، أن نجاح رياضة الإمارات في حجز 10 بطاقات تأهل بشكل مباشر حتى الآن، خطوة إيجابية وإنجاز جدير بالإشادة لأنه يعكس حجم الجهود التي تبذلها الاتحادات الرياضية من أجل رفع علم الدولة في المحافل الرياضة الكبرى، مشيراً إلى أن منتخب الجودو يطمح لتحقيق ميدالية على الأقل في أولمبياد باريس، لاسيما وأن هناك 4 أوزان يمكنها أن تنافس على المراكز الأولى في جميع البطولات التي يشارك فيها المنتخب.

ولفت التميمي إلى أن برنامج تجهيز اللاعبين مستمر من خلال مجموعة من المعسكرات الخارجية والبطولات الدولية في بلغاريا والبرتغال وباريس ودوسلدورف وجورجيا.

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