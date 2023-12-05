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عمر المرزوقي: فخور بالتأهل وهدفنا ميدالية

12/5/2023 7:25:58 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال عمر المرزوقي، لاعب منتخبنا الوطني للفروسية: ((فخور بالتأهل إلى أولمبياد باريس، وذلك بفضل دعم واهتمام الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع)). وأضاف: ((نطمح لتمثيل الإمارات بأفضل صورة ممكنة، وسنبذل قصارى جهودنا من أجل تحقيق ميدالية في أولمبياد باريس 2024 الذي يعد هدفاً كبيراً لجميع فرسان العالم)).

وأكد المرزوقي، أن رياضة الفروسية في الإمارات تشهد تطوراً مستمراً على جميع المستويات، ما ساعدها على تحقيق العديد من الإنجازات في مختلف المحافل الدولية. وأضاف: ((منتخب الفروسية قادر على المنافسة وتحقيق الألقاب بفضل ما يجده من دعم كبير من قيادتنا الرشيدة)).

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