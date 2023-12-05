Wednesday, 06 December 2023 05:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«أبوظبي للزوارق السريعة» جاهز لتحدي بحيرة خالد

12/5/2023 7:25:57 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل مغامرة قوية من خلال المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تقام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل في آخر لوحة للزوارق السريعة في هذا الموسم.

ويدخل فريق أبوظبي، الجولة الختامية بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي، وشون تورنتي، وراشد القمزي، من أجل المنافسة على لقب جولة الختامية، وإحراز إنجاز قوي في جولة الإمارة الباسمة. وكان لقب البطولة والموسم قد تم حسمه في الجولة الماضية، عن طريق السويدي جوناس آندرسون، والذي وصل للنقطة 63 في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه كي يتمكن من الظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

من جهته، يتأهب ثاني القمزي، نجم الفريق المخضرم، من أجل خوض الجولة الأخيرة بشعار التحدي والوصول إلى منصة التتويج في الجولة الختامية للبطولة. وأكد القمزي، جاهزيته الكبيرة واستعداده من أجل المنافسة على بحيرة خالد على لقب الجولة الختامية للبطولة وأن يدخل بشعار المنافسة والفوز في هذه المنافسة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107541769

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث