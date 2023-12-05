«أبوظبي للزوارق السريعة» جاهز لتحدي بحيرة خالد

يستعد فريق أبوظبي للزوارق السريعة من أجل مغامرة قوية من خلال المشاركة في الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا 1، والتي تقام في إمارة الشارقة على بحيرة خالد ابتداءً من الجمعة وحتى الأحد المقبل في آخر لوحة للزوارق السريعة في هذا الموسم.

ويدخل فريق أبوظبي، الجولة الختامية بثلاثة زوارق بقيادة ثاني القمزي، وشون تورنتي، وراشد القمزي، من أجل المنافسة على لقب جولة الختامية، وإحراز إنجاز قوي في جولة الإمارة الباسمة. وكان لقب البطولة والموسم قد تم حسمه في الجولة الماضية، عن طريق السويدي جوناس آندرسون، والذي وصل للنقطة 63 في الترتيب العام للبطولة، وابتعد بفارق كبير عن أقرب منافسيه كي يتمكن من الظفر باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

من جهته، يتأهب ثاني القمزي، نجم الفريق المخضرم، من أجل خوض الجولة الأخيرة بشعار التحدي والوصول إلى منصة التتويج في الجولة الختامية للبطولة. وأكد القمزي، جاهزيته الكبيرة واستعداده من أجل المنافسة على بحيرة خالد على لقب الجولة الختامية للبطولة وأن يدخل بشعار المنافسة والفوز في هذه المنافسة.

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