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الجولة الثانية لقوارب التجديف المحلية السبت المقبل

12/5/2023 7:25:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري الحالي، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ((الجولة الثانية من بطولة دبي 203-2024)) السبت المقبل.

ومن المنتظر أن يجمع الحدث المرتقب ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في شوطين، الأول الشوط المحلي والذي يجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.

ويعد السباق المرتقب، آخر فرصة لجميع القوارب من أجل تحسين موقفها في لائحة الترتيب العام في كل فئة، من أجل حجز مكان ضمن القوارب التي ستنافس على لقب أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم في نسخته السادسة والعشرين والمقرر السبت 23 الجاري.

ويقام السباق المرتقب على مسار انسيابي تصل مسافته إلى أكثر من كيلومترين في قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف بين جمال الحاضر أفق الخليج التجاري وبرج خليفة ومدخل خور دبي عند مرسى دبي هاربور كريك، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

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