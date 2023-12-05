الجولة الثانية لقوارب التجديف المحلية السبت المقبل

(MENAFN
- Al-Bayan)
ينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة سباقات الموسم الرياضي البحري الحالي، سباق دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، ((الجولة الثانية من بطولة دبي 203-2024)) السبت المقبل.
ومن المنتظر أن يجمع الحدث المرتقب ما يزيد على 40 قارباً تتنافس على المراكز الأولى في شوطين، الأول الشوط المحلي والذي يجمع نخبة النواخذة والملاك في الدولة، والثاني الشوط المفتوح والمخصص لقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي، وفرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية.
ويعد السباق المرتقب، آخر فرصة لجميع القوارب من أجل تحسين موقفها في لائحة الترتيب العام في كل فئة، من أجل حجز مكان ضمن القوارب التي ستنافس على لقب أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم في نسخته السادسة والعشرين والمقرر السبت 23 الجاري.
ويقام السباق المرتقب على مسار انسيابي تصل مسافته إلى أكثر من كيلومترين في قناة دبي المائية، بمحاذاة ممشى منطقة الجداف بين جمال الحاضر أفق الخليج التجاري وبرج خليفة ومدخل خور دبي عند مرسى دبي هاربور كريك، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.
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