عبدالله النابودة: مشاركة هوجارد في «دبي إنفيتيشنال العالمية للغولف» إضافة للبطولة

أبدى عبدالله النابودة، عضو مجلس إدارة مجموعة الجولة الأوروبية للغولف، سعادته بتأكيد مشاركة الدنماركي، نيكولاي هوجارد، في النسخة الأولى من بطولة دبي إنفيتيشنال، التي تقام في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024، في منتجع خور دبي، وذلك عقب فوزه بلقب جولة دي بي ورلد التي اختتمت موسم ((السباق إلى دبي))، وقال النابودة: ((لقد قضى هوجارد بضعة أسابيع رائعة منذ كأس رايدر وفاز بلقب بطولة رأس الخيمة التي دعمتها شركة فينيكس كابيتال قبل عامين، من الرائع أن يعود للعب هنا مرة أخرى في يناير، بلاشك وجوده بين أبطال الحدث إضافة كبيرة للبطولة)).

وكان نيكولاي هوجارد، اللاعب الدنماركي البالغ من العمر 22 عاماً فاز بأول لقب له في بطولات النخبة لسلسلة رولكس، بعد تفوقه في دبي في نوفمبر الماضي، ليحقق أكبر لقب في مسيرته، وسيعود مرة أخرى للمشاركة في البطولة العالمية الجديدة التي تقام لمدة أربع أيام في نادي خور دبي لليخوت والجولف في منتجع خور دبي.

من جانبه، قال هوجارد: أحب لعب الغولف في الإمارات، هي مكان مثالي لبدء العام بعد العطلة الشتوية، ومن الواضح أن الظروف وتجهيزات ملاعب الغولف هناك تناسب طريقة لعبي، وأنا أشعر دائماً بالثقة أثناء اللعب في دبي، ومع نظام المحترفين والهواة في هذه البطولة، فإن ذلك سيضيف بعداً مختلفاً للحدث، وهو ما أعتقد أنه مثير حقاً. وأضاف: ((من المفترض أن يكون أسبوعاً رائعاً، ولا أستطيع الانتظار للوصول إلى منتجع خور دبي في يناير)).

ستكون ((دبي إنفيتيشنال)) واحدة من بطولات جولة دي بي ورلد، وتقام بنظام 72 حفرة، وتقام بالتزامن معها منافسات لمدة ثلاثة أيام للمحترفين والهواة ((برو-إم))، على أن يكون اليوم الرابع والختامي للمحترفين فقط، كما سينضم هوجارد إلى روري ماكلروي حامل لقب ((السباق إلى دبي)) ضمن قائمة من أبرز اللاعبين العالميين الذين سيتواجدون في الميدان للنسخة الافتتاحية من الحدث الأول لعام 2024.

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