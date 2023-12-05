الروسية سانيا زي تسيفا تتألق في «تحدي الحبتور الدولية» للتنس

شهدت بطولة تحدي الحبتور الدولية الـ26 لتنس السيدات، منافسات ساخنة في يومها الثاني من الدور الأول، إذ تألقت اللاعبة الروسية، زي تسيفا، وحققت فوزاً مستحقاً على منافستها المجرية، تيما بابوش، في مباراة استمرت ساعة ونصف ساعة وبمجموعتين للاشيء وبنتيجة 6 أشواط مقابل 4 أشواط و6 أشواط مقابل 4 أشواط.

فوز

وشهد الملعب الرئيس فوز المصنفة الخامسة على البطولة الكرواتية، ماريا تيموفينا، على الأوكرانية كارترينا المتأهلة من الدور التمهيدي بعد عدم القدرة على استكمال المباراة بسبب الإصابة عند النتيجة خمسة أشواط مقابل أربعة أشواط. كما فازت اللاعبة البريطانية ايميلي ابلتون، المتأهلة من الدور التمهيدي على الهندية انكيتا رينا، بمجموعتين للاشيء، وبنتيجة 6 أشواط مقابل شوطين ثم 6 أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت ساعة كاملة.

وفازت الكرواتية تينا لوكاس، على السويسرية ليوني كينج، بمجموعتين من دون رد وبنتيجة 7 أشواط مقابل خمسة أشواط، ثم 7 أشواط مقابل خمسة أشواط بعد مباراة قوية استمرت ساعة و35 دقيقة.

وفي مباراة ماراثونية استمرت ثلاث ساعات وخمس دقائق، فازت المصنفة الرابعة الروسية انستاسيا تيخوموفا، على الأسترالية ارينا رودي، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، وبنتيجة 5 أشواط مقابل سبعة أشواط، و6 أشواط مقابل 3 أشواط، وسبعة أشواط مقابل 6 أشواط.

تأهل

وفي صراع بين المتأهلتين من الدور التمهيدي، حققت البلغارية ايزابيلا اشنيكوفا، فوزاً مستحقاً على الصربية لولا راديفو، بمجموعتين مقابل لا شيء، وبنتيجة 6 مقابل شوط و6 مقابل شوطين في مباراة استمرت 50 دقيقة.

وفي الزوجي، حقق الفريق المكون من الروسية ايكاترينا، وزميلتها الرومانية بوجيكا، فوزاً كبيراً على الزوجي المكون من الهندية جيكياسا وزميلتها البلغارية ايفا أبو سعد، بمجموعتين نظيفتين وبنتيجة 6 أشواط من دون رد و6 أشواط مقابل شوط واحد في 50 دقيقة فقط.

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