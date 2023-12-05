إعلان مسار النسخة الـ 23 من «ماراثون دبي»

أعلنت اللجنة المنظمة لـ((ماراثون دبي))، الذي يتم تنظيمه بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويعد أحد أبرز الأنشطة الرياضية السنوية، وأقدم سباق جري للمسافات الطويلة في المنطقة، عن مسارات النسخة الـ 23 من السباق، ويقام الأحد 7 يناير 2024، بمشاركة نخبة من أهم العدائين في العالم.

ويتنافس المشاركون في الماراثون، على ثلاث مسافات هي: سباق الماراثون للمحترفين لمسافة 42.195 كيلومتراً، وسباق 10 كيلومترات للهواة، وسباق 4 كيلومترات للمبتدئين، وتتاح المشاركة في الماراثون لجميع الفئات من الرجال والسيدات وأصحاب الهمم من كل الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

طريق

وينطلق ماراثون دبي أول وأقدم ماراثون دولي في الشرق الأوسط، على طريق أم سقيم امتداداً إلى شارع جميرا وشارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، فيما يمر خلاله المتسابقون على أشهر وأبرز المنشآت السياحية من أبرزها برج العرب ومدينة جميرا وجزيرة النخلة، وينتهي مرة أخرى في طريق أم سقيم، حيث تكون البداية بالقرب من مدينة جميرا ثم يتجه المتسابقون يساراً إلى الجانب الأيسر من الطريق المؤدي إلى الصفوح ويمرون عبر تقاطع كلية دبي، مروراً بمدخل جزيرة النخلة على الجانب الآخر من الطريق، ثم مدخل مدينة دبي للإعلام على اليسار والعودة للخلف عند إشارات مرور فندق ويستن دبي الميناء السياحي، ثم يعود المتسابقون مرة أخرى على طول منطقة الصفوح، ويمرون بمدينة جميرا ويتجهون إلى طريق شاطئ جميرا مروراً ببرج العرب وفندق جميرا بيتش على اليسار.

ويتجه المتسابقون بعد ذلك إلى طريق شاطئ جميرا، مع الاستمرار على المسار الأيسر طوال الوقت ويركضون نحو الجسر عند الخور ويتجهون قبل الجسر عند تقاطع طريق المحمل، ثم يعودون إلى تقاطع مدينة جميرا ثم يتخذون المسار نفسه مرة أخرى.

وبعد إكمال المسار للمرة الثانية في شارع شاطئ جميرا، ينعطف المتسابقون يساراً بعد برج العرب عند تقاطع مدينة جميرا ويسيرون على طول طريق أم سقيم، متجهين إلى خط النهاية قبل أكاديمية شرطة دبي.

ويقام ماراثون دبي بدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون بين مختلف الجهات الحكومية من أبرزها شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ويعرف المسار بأنه المفضل لكل من العدائين النخبة والعدائين غير المحترفين من مختلف دول العالم الذين يحرصون على المشاركة فيه كونه يمر في مناطق سياحية وحضرية جميلة تعد من أجمل المناطق في العالم، كما أن التنافس يتم في شوارع حديثة وواسعة تسهم في تسجيل معدلات أداء أفضل وأوقات أسرع من بقية الماراثونات في العديد من الدول، لاسيما في أوائل شهر يناير عندما تكون درجات الحرارة في دبي مواتية للجري لمسافات طويلة.

وسيكون الماراثون، فرصة كبيرة للمشاركين من المحترفين من الرجال والنساء لتحقيق المعيار الذي حددته اللجنة الأولمبية والاتحادات الوطنية للتأهل للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز