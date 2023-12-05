«الاعتراض» تلغي البطاقة الحمراء لجواو فيكتور

ألغت هيئة الاعتراض على قرارات الحكام باتحاد كرة القدم، البطاقة الحمراء المباشرة، التي حصل عليها البرازيلي جواو فيكتور مدافع بني ياس في مباراة السماوي مع الجزيرة، السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ليصبح اللاعب متاحاً للمشاركة في مباراة بني ياس أمام البطائح المقررة الجمعة المقبل ضمن الجولة العاشرة.

وقررت هيئة الاعتراض على الحكام قبول الاحتجاج الرسمي الذي تقدمت به شركة بني ياس لكرة القدم، وإلغاء البطاقة الحمراء للاعب.

فوز

وتعرض فيكتور للطرد المباشر في الدقيقة 34 بعد تدخل مع عبدالله رمضان لاعب وسط الجزيرة، وأكمل السماوي بعشرة لاعبين في المباراة التي انتهت لمصلحة الجزيرة 4 - 1.

من جهة أخرى، استأنف بني ياس تدريباته، أمس، بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة يوم واحد منحها الجهاز الفني للفريق، عقب الخسارة الثقيلة من الجزيرة، إذ يسعى السماوي لتجاوز الخسارة والعودة لنغمة الفوز في مواجهة البطائح، علماً أن الهزيمة من الجزيرة هي الأولى التي يتعرض لها بني ياس على ملعبه في الدوري هذا الموسم، بعدما نجح في الفوز على النصر والوحدة وخورفكان وتعادل مع الإمارات.

أداء

وحرص السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب بني ياس على التأكيد على اللاعبين على ضرورة طي صفحة الخسارة الرباعية، وعدم تكرار الشكل السيئ الذي ظهر عليه الفريق خصوصاً في الجانب الدفاعي، وأهمية تقديم أداء أكثر شراسة والعودة للمستوى الجيد الذي قدمه الفريق في أغلب مبارياته حتى في المواجهات التي خسرها أمام العين والوصل.

ويحتل بني ياس المركز السابع في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 13 نقطة، جمعها من الفوز 4 مباريات والخسارة في مثلها والتعادل في مباراة.

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