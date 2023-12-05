الوحدة يتأهب لقمة الوصل بقوة دفع «الأوفياء»

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة تدريباته استعداداً للقمة الجماهيرية المرتقبة مع الوصل المقررة الجمعة المقبل على استاد آل نهيان بأبوظبي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويتأهب ((العنابي)) لمواجهة ((الإمبراطور)) متصدر دوري أدنوك للمحترفين، في اختبار صعب للوحدة على ملعبه، سيحدد بشكل كبير قدرة الوحدة على الاستمرار مع فرق المقدمة ومواصلة سباق المنافسة على اللقب، أو الابتعاد خطوة أخرى عن صراع قمة الدوري.

وفقد الوحدة نقطتين ثمينتين بتعادله مع النصر يوم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة من المسابقة، وهو التعادل الذي أوقف رصيد العنابي عند 16 نقطة في المركز الرابع، وكان بإمكانه الضغط بشكل أكبر على الوصل والعين وشباب الأهلي في الصدارة، وذلك في ثاني مباريات الوحدة تحت قيادة مدربه الهولندي آرنو بويتنويغ.

وستكون مواجهة الوحدة والوصل صراعاً من نوع خاص سواء بين اللاعبين في أرض الملعب، أو جمهور الناديين في المدرجات، إذ يعول العنابي كثيراً على جماهيره في مؤازرة اللاعبين، ويتأهب الفريق للمواجهة الصعبة بقوة دفع ((أوفياء العنابي)) الذين بدؤوا التحضير مبكراً للمباراة من أجل التواجد بكثافة خلف ((أصحاب السعادة)) في اللقاء الذي يعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، حيث يأمل فريق الوحدة في دعم جمهوره من أجل إعادة الفريق للانتصار والمنافسة.

وتبدو مواجهات الفريقين في دوري المحترفين متقاربة، إذ تقابلا منذ تطبيق الاحتراف 28 مرة، ويملك الوحدة أفضلية بسيطة للغاية بتحقيقه الفوز في 11 مباراة، مقابل 10 انتصارات للوحدة، وحضر التعادل بينهما في 7 لقاءات، وانتهت مواجهتا الموسم الماضي بالتعادل 2 ـ 2 في الدور الأول، و3 ـ 3 في الدور الثاني، وسيحاول الوصل الحفاظ على صدارته وتحقيق فوزه الأول على الوحدة منذ 5 مواسم، وتحديداً منذ فبراير 2019، وأول فوز للوصل على العنابي في ملعب آل نهيان منذ عام 2016، حيث لم يفز الإمبراطور على أصحاب السعادة في معقلهم سوى مرتين فقط في دوري المحترفين.

وكان الفريق استأنف تدريباته باستاد آل نهيان عقب التعادل مع النصر، وأكد الجهاز الفني للاعبين أهمية استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى، خصوصاً وأن الفريق عانى من إهدار الفرص الكثيرة في المباريات الأخيرة، وفي مباراة النصر بالتحديد، بعدما كان الطرف الأفضل لاسيما في الشوط الثاني من المباراة ولكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف ليخرج بتعادل بطعم الخسارة.

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