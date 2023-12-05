محمد الشرقي يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، الدكتور رافييل كيولي، رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، على هامش ختام منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة ((إكس كات)) جائزة الفجيرة الكبرى في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة، بالضيوف، مثمناً جهود الاتحاد الدولي للرياضات البحرية في تعزيز مجال الرياضات البحرية، وبنتائج البطولة التي أقيمت في نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، وسمعتها الإيجابية السنوية التي تحققها في أوساط النشاط الرياضي البحري عالمياً.

وأشاد سموه، بالمستوى التنظيمي للسباق وأهدافه التي تسهم في دعم الرياضة البحرية على مستوى العالم، مشيراً إلى المكانة التي حققتها إمارة الفجيرة في هذا المجال تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتوفير كافة أشكال الدعم، الذي يسهم في إنجاح تنظيم واستضافة الفجيرة لأهم وأضخم البطولات الدولية في الرياضات البحرية.

بدوره، تقدم رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، الدكتور رافييل كيولي، بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه لأنشطة الاتحاد عامة، ونادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية خاصة، ومتابعة سموه لنتائج المنافسات، التي تنظمها الفجيرة وتوجيهاته بتطويرها نحو أفضل المستويات. حضر اللقاء ريكاردو لاكونياتا، رئيس مكتب رئيس الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وأحمد إبراهيم، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للرياضات البحرية، المدير التنفيذي لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

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