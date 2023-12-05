حينما تغيب الابتسامة

نؤمن بأن الخسارة الوجه الآخر للفوز في المنافسات الرياضية، من أجل ذلك نتقبلها، نشد على أيدي أصحابها، ونرجو لهم الفوز في المرات المقبلة، أحياناً نتأثر لحدوثها بعض الوقت فهذا شعور إنساني، ولكن في بعض المرات نغضب، وربما نغضب كثيراً، لأن الفريق لم يدافع عن حظوظه كما يجب، لم يكن شرساً، لم يقاتل من أجل تحقيق هدفه، جاءته الفرصة غير مرة، وفي غير مباراة، ولكنه لم يتمسك بها كما يجب، فذهبت لمنافسه، الذي كان أكثر تمسكاً بها منه!

كان ذلك لسان حال فريق الشارقة، وهو يخسر فرصة الاستمرار في دوري أبطال آسيا، فخرج من الدور الأول من دور المجموعات، حينما خسر مرتين متتاليتين، الأولى من السد القطري في ملعبه، والثانية (الأخيرة) من الفيصلي الأردني، الذي قاتل من أجل الفوز ودافع عنه بقوة على الرغم من خروجه من المنافسة قبل هذه المباراة.

وحينما نلوم فريق الشارقة الذي أفقدنا الابتسامة الشرقاوية، فلأنه كان في صدارة مجموعته قبل هاتين الخسارتين الأخيرتين، وكلتاهما لم تكن مقبولة، لأنه، كما ذكرنا، لم يؤدِّ ما عليه، ليس مرة واحدة ولكن مرتين متتاليتين، ولو كان قد فعل وخسر، لما غضبنا، ولما ضاعت الابتسامة التي عودنا عليها الشارقة.

آخر الكلام

هناك شيء ما خطأ، أو باللهجة العامية ((في حاجة غلط)) فالشارقة صاحب الكؤوس الأربع الموسم الماضي، والذي يعج بالنجوم، ويتولى تدريبه مدرب خبير هو الروماني أولاريو كوزمين الملقب بصائد البطولات، نعم الشارقة ليس الفريق الذي نعرفه، وكوزمين ليس كوزمين الذي نعرفه، الأداء مبتور، ناقص، الروح القتالية غائبة عن معظم اللاعبين، والمدرب الكبير شارد الذهن، فقد أفضل ما عنده وهو يتمثل في فن القيادة والقدرة على قراءة الآخرين، ومما يرفع من الإحساس بالغضب أن الحال الآسيوي الضعيف، يقابله الحال نفسه في الداخل، لا هذا يجدي، ولا ذاك ينفع!