القتل الــ SOFT للفلسطينيين!

يصعب على عقلي المحدود المتواضع المسكين أن يفهم تصريحات المسؤولين الأمريكيين خلال الأيام القليلة الماضية.

وحتى لا أكون متعسفاً أو متجنياً على هذه التصريحات، أنقلها لكم، وأترك لعقولكم وضمائركم الحكم عليها:

تصريح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أول من أمس:

((إننا مع إسرائيل في استكمال عملياتها في غزة، بعدما رفضت ((حماس)) الوفاء بعهدها بالإفراج عن السيدات الإسرائيليات في الجولة الأخيرة من المفاوضات))، وعاد وقال: ((اتفقنا مع إسرائيل على التخفيف من العمليات العسكرية حتى لا يتأثر المدنيون)). وعاد وقال: ((وتلقينا تأكيدات بعدم فرض التهجير القسري على الفلسطينيين الموجودين في جنوب غزة)).

قبل ذلك بأيام قال وزير الخارجية الأمريكي وهو على سلّم الطائرة إنه ((يؤيد حق إسرائيل في استئناف العمليات العسكرية مع مراعاة تخفيض خسائر المدنيين والسماح بدخول المساعدات)).

وفي مؤتمر ((كوب 28))، وبعد لقائها بالرئيس المصري، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كاميلا هاريس: ((إن الولايات المتحدة تتفق مع مصر بالرفض الكامل لأي تهجير قسري للمواطنين الفلسطينيين في غزة)).

هنا تأتي الأسئلة المنطقية:

1 - هل استمرار الرفض الأمريكي لفرض وقف إطلاق النار الفوري هو استمرار للضوء الأخضر الأمريكي للقتل والإبادة الجماعية والعمليات الوحشية؟

2 - حينما نطلب من إسرائيل التخفيف من خسائر المدنيين ألا يعني ذلك ((اقتلوهم ولكن ليس بأعداد كبيرة))؟!

3 - منذ عودة العمليات العسكرية المدمرة عقب الهدن الأخيرة ووصول عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 10 آلاف شهيد جديد وتدمير مفزع لبيوت ومراكز مدنية في الشمال والجنوب على حد سواء، فهل هذا نوع من القتل السوفت SOFT بالمعايير الأمريكية؟!

4 - حينما يقول الجيش الإسرائيلي في منشوراته وبياناته إن الجنوب هو منطقة آمنة، ثم يستمر القتل الوحشي عليها ليل نهار، ويتم الطلب من النازحين من الشمال إلى الجنوب بنزوح جديد إلى منطقة رفح، أليس ذلك هو الخطوة قبل النهائية لدفعهم إلى سيناء عبر معبر رفح؟

وأخيراً بالنسبة إلى المساعدات لا تزال قوى العالم تشاهد وتتابع سياسة إسرائيل الرافضة والمعطلة والمعرقلة لوصولها إلى النازحين في الشمال والجنوب على حد سواء، دون محاولة فرض أي ضغط ولو إنساني عليها.

والله العظيم لسنا أغبياء، وما يصرح به المسؤولون الغربيون لم يعد ينطلي علينا، وهو عار عليهم أمام محاكم التاريخ والضمير الإنساني.

كيف نصدقهم بعد ذلك وهم يتبنون نظرية القتل ((السوفت)) لشعبنا في غزة؟!