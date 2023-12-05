دولة خارج كل السياقات

بلغ العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشهرين أو يكاد، ووصلت حصيلة العدوان إلى أرقام غير مسبوقة، ما حرّك الضمائر الحرة في مختلف بقاع العالم، ولا يبدو أنّ ((دولة إسرائيل)) عابئة بردّة فعل أحرار العالم الذين هبّوا مطالبين بوقف العدوان وفتح باب الأمل السياسي أمام الفلسطينيين حتى ينعموا بالعيش الآمن في دولة قابلة للحياة والاستمرار على أرض فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية رغم جورها.

وبدا أنّ عين إسرائيل مركّزة فقط على الموقف الأمريكي، الذي من الواضح، أنّه مساند بالكامل لسياسة إسرائيل في غزّة والضفة الغربية، رغم ما يرشح عنه من حين لآخر من بعض الانتقادات ((الخجولة))، والتي هي من باب رفع الحرج ((الإنساني)) أو لإكراهات الاستحقاق الانتخابي الرئاسي الذي يضع الرئيس جو بايدن في وضع غير مريح داخل حزبه ولدى عموم الشعب الأمريكي.

أمريكا لا تعترض على التدمير الممنهج للبنى الأساسية في غزّة، وللمرافق الاستشفائية وللأحياء السكنية، ولا يهمّها قطع الماء والكهرباء والغذاء والمواد الإغاثية عن غزّة، وقد لا يعنيها ترهيب الفلسطينيين في الضفة الغربية عن طريق جماعات الاستيطان التي لا ضوابط سياسية ولا أخلاقية لها، فقط هي تطالب إسرائيل ((بممارسة حقّها في الدفاع عن نفسها مع إمكانية تحييد المدنيين والمحافظة عليهم ما أمكن في قطاع غزّة.

وباستثناء أنّ ما يحدث في الضفة الغربية وقطاع غزّة من دمار وتخريب ممنهج وتقتيل وسعي محموم إلى التهجير القسري، قد يساهم على المديين المتوسط والبعيد في بناء أجيال صمود قادرة على استرجاع الحقّ الفلسطيني المسلوب شريطة تجذّرها في الأجندة الوطنية، فإنّ إسرائيل حاولت استغلال عملية ((طوفان الأقصى)) إلى حدودها القصوى.

وكانت الرغبة بادية ومعلنة أنّ إسرائيل رأت في ((الإهانة)) التي أُلحقت بها يوم 7 أكتوبر الماضي، ذريعة للتصفية النهائية للقضية الفلسطينية، بدءاً من محاولة فصل مسار ومصير غزّة عن الضفة الغربية كمرحلة أولى، ثمّ إتمام العمل التخريبي الذي يقوم به المستوطنون في الضفة دون انقطاع والإجهاز النهائي على حلم الفلسطينيين في بناء دولتهم.

وما قد يعطّل خطط إسرائيل أنّ السياق الدولي الحالي هو غيره الذي مكّن الحركة الصهيونية الدولية بعد الحرب العالمية الثانية من استغلال ((الهولوكوست))، وفرض قرار التقسيم الذي مكّنها من ((الوجود القانوني)) من وجهة نظر موازين قوى فرضت شرعية دولية على المقاس.

ومعلوم أنّ الحركة الصهيونية استغلّت دوماً المفاصل الهامة في التاريخ الحديث من أجل تركيز وجودها على الأرض، وساعدها في ذلك السياق التاريخي والمناخ الدولي ((التوافقي)) بعد الحرب الثانية، والذي امتدّ لبعض السنوات بعد الحرب، ما مكّنها بعد مرحلة ((وعد بلفور)) من تنفيذ الجزء الثاني من زرع الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين.

وقد رأت ((دولة إسرائيل)) في ما جرى يوم 7 أكتوبر الماضي فرصة أخرى للاستحواذ على ما تبقّى من أرض وتصفية القضية الفلسطينية نهائياً، غير أنّ السياق الدولي اختلف هذه المرّة، خصوصاً مع تعاظم المؤشرات على الدخول في مرحلة تعدّد الأقطاب، وهو سياق غابت عنه القوّة المهيمنة التي بإمكانها فرض إرادتها على الجميع وفي أفق هذا السياق تحالفات جديدة على أسس جديدة، وهو الأمر الذي يبدو أنّه غاب عن ((دولة إسرائيل)).

وإلى جانب هذا السياق الدولي المختلف، قد يكون غاب عن ((دولة إسرائيل)) أيضاً وجود سياق إقليمي تريد دوله التخلّص من المعوقات التاريخية من صراعات وخلافات وانفتاح على شكل من الديمقراطية لا يغيّب خصوصياتها، وهي معوقات حالت دون بناء شراكات تحقّق تنمية مستدامة ومؤسّسة على موقف سيادي وطني.

وإضافة للسّياقات الإقليمية والدولية التي لا يبدو أنّها تخدم سياسات إسرائيل الاستيطانية، فإنّ تناقضات الداخل الإسرائيلي والأمريكي والأوروبي وتنامي المدّ اليميني والقومي الشعبوي لا يصبّ هو الآخر في خانة أهداف إسرائيل المعلنة والخفية، وهو ما يضع إسرائيل خارج كلّ السياقات.