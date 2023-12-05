تذكرت «الزولات»

تناول الزميل عبدالله المدني في عدد صحيفة ((البيان)) أول من أمس، عدداً من الشخصيات السودانية المختلفة في دول الخليج العربي، ما جعلني أتذكر الرياضيين منهم والذين كان لهم الأثر في مسيرتنا الرياضية، وقد قمت منذ فترة بعمل توثيقي عن دور أبناء السودان في الرياضة والإعلام الإماراتي، إلا أن الظروف الحالية حالت من دون استمراري فتوقف المشروع لحين انتهاء الأزمة السودانية التي نرجو أن تزول وتنتهي ويعود السلام في بلاد الخير، فما بيني وبين الإخوة السودانيين عشرة عمر تمتد أكثر من أربعة عقود، وخاصة في المجال الإعلامي والصحافة الرياضية بالتحديد، لما يعرف عن هذا الشعب تعلقه وعشقه للرياضة والصحافة اللتين يعدهما وجبة أساسية في حياته اليومية، فهم عشاق الكلمة وكرة القدم بالذات، ولنا تجربة جميلة حينما استضفنا فرق السودان الكبيرة في منتصف الثمانينيات في دبي والألفية في أبوظبي، ولأهمية دور السودان في تاريخنا الكروي في منطقة الخليج العربي عامة، مع الرياضة السودانية التي لها دور حافل وله أبعاده التاريخية، فقد أسهم الإخوة ((الزولات)) في المنطقة بإثراء العديد من المجالات الرياضة سواء في الإدارة أو التدريب أو لاعبين ضمن فرقنا المحلية.

من الصعب علينا أن ننسى دورهم وأفضالهم، نكن كل احترام وتقدير لزملاء المهنة، منهم من هو على قيد الحياة أو توفاه الله، فتعلمنا منهم الكثير، ووقفوا بجانبنا فلا نستطيع أن نرد لهم الجميل إلا بهذه الكلمات البسيطة التي أعبر فيها عن محبتي لكل ((الزولات)).. هذه الكلمات ألهمني إياها ما نشر عبر صفحاتنا من أسماء لها علاقة بالرياضة والإعلام فللعنصرين أهميتهما في التقارب العربي.

نحترم ونقدر تاريخ الكرة السودانية الحافل والذي تربطنا به ذكريات قديمة لا يمكن للمرء أن ينساها بسهولة، فذكرياتهم تهب علينا وأن نقف معهم في ظل ظروفهم الحالية..

والله من وراء القصد.