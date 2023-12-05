يقول سعيد نيسين، (آه، لولا الطغاة لكان أبي الآن نائماً في قبر كقبر السيد ياكوب (جاره النرويجي) ولربما تحول إلى نخلة شاهقة أو شجرة سدر وارفة الأغصان)، وسعيد هو مهاجر عراقي هاجر إلى أقصى بلاد الدنيا هرباً من بطش الأجهزة الأمنية في بلاده، بسبب نكتة تافهة، تفوه بها أمام أحد كتبة التقارير دون أن يعلم، فكانت النتيجة وشاية مدمرة قادت لمطاردات طويلة انتهت يوم باعت أم سعيد ماكينة الخياطة ((سنجر)) التي تعتاش بالعمل عليها، لتوفر لابنها ثمن جواز مزور يهرب به وتذكرة سفر تحمله بعيداً عن العراق!

تكون الحياة ظالمة وغير منطقية، حين تدفع مواطناً بريئاً لمغادرة وطنه حفاظاً على حياته لسبب تافه، وليتحول هناك وفي أرض غريبة، إلى مجرد رقم، لحين أن يثبت جدارته كمهاجر شرعي، يليق به أن يصبح مواطناً يحمل جنسية ذلك البلد، وليقطع تالياً صلته بوطنه الأم وجذوره وذاكرته، لكن الأكثر قسوة حين تكون هجرته وعذاباته لأجل أن يحظى بميتة وقبر يحمل شاهدة عليها اسمه، فيعيش آمناً ويموت مطمئناً، كما تروي لنا أحداث رواية (النوم في حقل الكرز) للروائي العراقي (أزهر جرجيس).

إن من أكثر المفارقات التي يصر الروائيون العراقيون جميعهم، على إثباتها في مدونتهم السردية الروائية التي تتناول سرد المأساة العراقية، هي أن تلك المصائر التراجيدية التي انتهى إليها معظم المغتربين في جهات الأرض إنما حدثت لأسباب تافهة وغير منطقية أبداً، وشايات، وخلافات طائفية، واشتباهات قائمة على الجهل والغباء والجشع، مفارقات جزت عنق الصلة بين المهاجرين وبلدانهم، محولة أساتذة جامعات إلى سائقي سيارات أجرة وموزعي بريد، في بلدان غاطسة في بحيرات من الجليد!

وكأن سعيد بطل النوم في حقل الكرز يقول: لا أريد العودة لوطن يقتلني لأسباب طائفية، ويطردني لنكتة سخيفة ووشاية حاقدة، فأكون مخيراً بين الموت برصاصة على قارعة الطريق، أو ممزق إلى أشلاء وأنا أشرب كأس عصير رمان عند بائع العصير في الكرادة. سأهاجر لأرقد بأمان في حقل الكرز، سأهاجر لأحظى بميتة لائقة!