العمل بصمت.. الإبهار لاحقاً

كلنا يعرف والت ديزني ومدينته الترفيهية الشهيرة، التي زارها حتى الساعة نحو 750 مليون شخص. غير أن الذي لا يعرفه الناس، أن هذا الرجل المتألق قد طُرد من وظيفته في عالم الصحافة؛ لأنه لم يكن لديه ما يكفي من الأفكار الإبداعية!

لم يثنه هذا الموقف المحبط، فواصل مسيرة تحدياته ليؤسس شركة للرسوم المتحركة، لكنه كان أيضاً أمام موعد للفشل، فلم يكتب لمشروعه النجاح. بعدها حاول أن يؤسس مع أخيه شركة والت ديزني التي ذاع صيتها لتصبح أشهر شركة في العالم للرسوم المتحركة حتى يومنا هذا.

وقيل إنه أول من أضاف الصوت للرسوم المتحركة، ليخرج لنا بفيلم ((ستيمبوت ويلي))، ثم توالت إبداعاته مثل ((سنو وايت والأقزام السبعة)) الذي اعتبر أول فيلم طويل للرسوم المتحركة.

تمكن الرجل في لحظة صفاء من المساهمة في رسم أيقونة تلك المدينة وتخيل شكلها، وتفاصيلها، وكان وراء إنشائها من العدم، فلم يكن في العالم كله مدينة ألعاب ترفيهية بهذا الإبداع، والتنوع، والإثارة. اشتق منها أفلاماً، وصار الميكي ماوس هو شعارها الذي يرتسم في أذهان الناس قبل الانطلاقة. خياله وعمله بصمت ولدا لاحقاً ((المدينة الأكثر سعادة في العالم)) كما تسمى.

رغم أن دخول أمريكي إلى عقر دار القارة العجوز بمشروع كهذا كان محفوفاً بالمخاطر، إلا أنه قد نجح في تأسيس مدينته في قلب باريس، عاصمة الجمال، ليؤكد مجدداً أنه لا حدود للمستحيل سوى تلك الحدود التي نضعها في أذهاننا. فجسد آفاق إبداعاته على أرض الواقع.

وأكاد أجزم أننا لو عملنا استفتاءً للرأي فلن يَتَعَرَّف معظم الأمريكيين، ناهيك عن الشعوب الأخرى، على صورة والت ديزني، لكن بصماته هي التي بقيت خالدة.

كلما تذكرت والت ديزني تذكرت أولئك الذين يقتحمون علينا الشاشات الصغيرة والكبيرة بيومياتهم وسطحياتهم، وربما بعض من مشاريع لم تنضج بعد ليصدعوا بها رؤوسنا. كلما رأيتهم تذكرت من هم على شاكلة ديزني الذين لم يستسلموا قط لسيل الإحباطات والتهكم، واختاروا المضي في طريق التفاني.

وعملوا بصمت ودأب عجيبين حتى نضجت مشاريعهم، فصار يشار إليها ببنان الإعجاب. نحن نعيش في ثقافة عربية، تميل نحو الكلام قبل الفعل، والفرقعات الإعلامية قبل حفر المشروع، فنرفع سقف توقعات القاصي والداني حتى إذا ما انتهت أعمالنا كانت إما دون الطموحات أو لا تعكس تلك البروباغاندا الإعلامية. المشروعات الكبرى مثل ألذ المأكولات لا تطهى إلا على نار هادئة، فالاستعجال يحرق الأطباق مهما كانت حلاوتها.

كثير من الناجحين، ينعطفون عن طريق المجد عند أول عارض يعترض طريقهم، ليجدوا أنفسهم في أزقة التوهان، ويستسلموا لتندر المثبطين وما يرشقونهم به من كلام أجوف. كل إنجاز في البشرية وفي محيط العمل والصناعة كان مشروع تنمر، خصوصاً من أقرب المقربين، لكن ما إن ينجح المرء حتى تبدأ الحفاوة و((حفلة الالتصاق)) بالناجح، مثل ترديد كان ذلك صديقي، وكان هذا زميلي، وهكذا.

المفارقة أن التوفيق لم يكن حليف والت ديزني في المدرسة، ففكّر في الانضمام إلى السلك العسكري فلم ينجح. وهذا دليل على أن الألم الذي يعتصر المرء ربما كان بداية طريق التألق. الخلاصة أن رحلة الكفاح ليست كلاماً إنشائياً، بل هي عزيمة وإصرار وصمت حتى يكتمل المشروع. فمعظم من وصلوا إلى خط النهاية أصروا على إكمال الشوط كله، والذين توقفوا طوتهم سجلات النسيان.