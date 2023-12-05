«أسترازينيكا» تراهن على الذكاء الاصطناعي لعلاج السرطان

أبرمت شركة أسترازينيكا، صفقة تصل قيمتها إلى 247 مليون دولار مع شركة أبساي الأمريكية، لتصميم أجسام مضادة لمكافحة السرطان.

وذلك في أحدث تعاون في ظل الجهود المتسارعة للتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأدوية.

وتهدف الشراكة إلى استغلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لدى شركة أبساي في تحليل البروتينات على نطاق واسع لإيجاد علاج فعال للأورام، وهو محور التركيز الأساسي لشركة الأدوية الأنجلوسويدية أسترازينيكا.

وتضاف الشراكة الجديدة إلى سلسلة الاتفاقيات بين الشركات الصيدلانية الكبرى، والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، لتطوير علاجات جديدة للأمراض وخفض تكاليف تطويرها.

وقال شون مكلاين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أبساي، إن تطبيق مبادئ الهندسة على اكتشاف الأدوية والعلاجات يحسن من إمكانية النجاح، ويقلل من الوقت المستغرق في التطوير. ويتضمن الاتفاق، رسوماً مسبقة لشركة أبساي، وتمويل عمليات البحث والتطوير، ودفعات على مراحل محددة، إضافة إلى عائدات على أي مبيعات للمنتج.

وتولد شركة أبساي، التي تتخذ من في ولاية واشنطن مقراً ولديها مختبر لأبحاث الذكاء الاصطناعي في نيويورك، بيانات ملكية مسجلة عن طريق قياس ملايين التفاعلات بين البروتينات، ومن ثم تستخدم هذه البيانات لتدريب نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الخاص بها، وفي النهاية، تتولى التصميم والتحقق من كفاءة الأجسام المضادة السليمة، وهي بروتينات تستهدف المواد الغريبة في الجسم.

ولم تكشف الشركتان عن نوع السرطان التي تستهدفانه تحديداً، فيما تعد الاتفاقية جزءاً من خطط أسترازينيكا الطموحة لإحلال جيل جديد من الأدوية الموجهة محل العلاج الكيميائي التقليدي.

وكانت الشركة أعلنت في أكتوبر الماضي، عن نتائج التجارب السريرية لعلاجات جديدة لسرطاني الرئة والثدي، وقد أشادت بهذه النتائج باعتبارها ((إنجازاً هائلاً)).

ووصفت بوجا سابرا، نائبة رئيس شركة أسترازينيكا التي تقود أبحاث وتطوير الهندسة البيولوجية، التعاون مع شركة أبساي بأنه ((فرصة مثيرة)) لاستخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير الأجسام المُضادة.

وقالت سابرا: ((يمكننا الذكاء الاصطناعي من زيادة نجاح وسرعة عملية الاكتشاف البيولوجي لدينا، وتعزيز تنوع المستحضرات الكيميائية الحيوية التي نكتشفها، نحن نطبق آليات الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل عملية الاكتشاف والتطوير لدينا، من خلال بناء قدرات داخلية، وعبر جهود التعاون، مثل تعاوننا مع شركة أبساي)).

وتعد الأدوية المضادة للأورام، التي تستخدم تكنولوجيات متنوعة، مسألة مهمة للتعاون بين شركات الأدوية الرائدة متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة، التي تُجري أبحاثاً مُتطورة في هذا المجال.

ووافقت شركة موديرنا الأمريكية، في سبتمبر الماضي، على صفقة قد تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار لتطوير لقاحات وعلاجات للسرطان مع شركة إيماتكس الألمانية. وتستخدم الشركة الألمانية ما يُسمى بتكنولوجيا مستقبلات الخلايا التائية، لاستهداف البروتينات المرتبطة بالسرطان.

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