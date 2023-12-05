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استطلاع: التسوية النووية في بيونغيانغ شرط لتوحيد الكوريتين

12/5/2023 7:25:53 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه أمس، عن أن أكثر من 6 لكل 10 طلاب في الجامعات الكورية الجنوبية (60 %)، يرون أن حل القضية النووية لكوريا الشمالية، ضروري لتحقيق إعادة توحيد شطري شبه الجزيرة الكورية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء ((يونهاب)) الكورية الجنوبية.

أجرت الاستطلاع وزارة الخارجية في سيئول، بالتعاون مع جامعة ((تشونغ آنغ))، ومعهد ((هيونداي)) للأبحاث، وشمل 500 من الطلاب الجامعيين، وطلبة الدراسات العليا، خلال الفترة من 8 إلى 21 أكتوبر الماضي.

وأعرب 63.2 % من المشاركين عن رأيهم، أن حل المسألة النووية لكوريا الشمالية شرط مسبق لإعادة توحيد الكوريتين. وأوضح الاستطلاع أن 18.6 % من المشاركين، يرون أن توحيد الكوريتين شرط مسبق لحل قضية بيونغيانغ النووية.

فيما قال 28.2 % إن ((نزع السلاح النووي الكامل لكوريا الشمالية)) هو الشرط ((الأكثر ضرورة)) لإعادة توحيد شبه الجزيرة الكورية، يليه ((التحسن في حقوق الإنسان في كوريا الشمالية)) بنسبة 9.4 % (هناك هامش خطأ يزيد أو ينقص بواقع 4.38 نقاط مئوية، وبمستوى ثقة 95 %، وفق جهة إصدار الاستطلاع).

وأفادت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بأنها ستوسع أنشطتها المتعلقة بمساعي توحيد شبه الجزيرة الكورية، في ضوء نتائج الاستطلاع، كما ستواصل البحث عن طرق لجذب مشاركة الشباب.

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