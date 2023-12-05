الأمم المتحدة: من المستحيل إنشاء مناطق آمنة في غزة

قالت الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنه ((من المستحيل)) إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في القطاع يزداد سوءاً كل ساعة مع تكثيف القصف على الجنوب حول مدينتي خانيونس ورفح.

وقال الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة ((يونيسف)) جيمس إلدر، لصحافيين في جنيف عبر رابط فيديو من القاهرة ((إن ما يسمى بالمناطق الآمنة... غير منطقية وغير ممكنة، وأعتقد أن السلطات على علم بذلك)). وأضاف ((لا يمكن أن تكون هذه المناطق آمنة ولا إنسانية عندما تعلن من جانب واحد)).

وتابع إلدر الذي أمضى أياماً عدة في قطاع غزة ((أعتقد أنه أمر قاسٍ ويظهر عدم مبالاة تجاه الأطفال والنساء في غزة))، واصفاً الوضع بأنه ((مروع)) و((مقلق)). وأوضح إلدر أنه يمكن التحدث عن مناطق آمنة عندما يكون ممكناً ضمان حصول السكان على الغذاء والماء والدواء والمأوى. وقال إن ما رآه خلال زيارته لغزة كان بعيداً عما تكون عليه المناطق الآمنة، مشيراً خصوصاً إلى غياب المراحيض وأنظمة الصرف الصحي، ما يجعل تلك الأماكن معرضة لخطر انتشار الأمراض. وأضاف ((إسرائيل هي القوة المحتلة وعليها توفير الغذاء والدواء والماء، وقف إطلاق النار وحده ينقذ أطفال غزة)).

من جهتها قالت منسّقة الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز الاثنين، إن التوسّع في العمليات البرية الإسرائيلية ((أجبر عشرات الآلاف من الفلسطينيين الآخرين إلى اللجوء إلى مناطق تواجه ضغطاً متزايداً، وحيث ينتابهم اليأس في مسعاهم للعثور على الغذاء، والماء، والمأوى والأمان)). وأوضحت في بيان أن ((لا مكان آمناً في غزة ولم يبقَ مكان يمكن التوجّه إليه)). وتابعت المسؤولة الأممية في بيانها ((إنّ ما نشهده اليوم يتجسّد في مراكز إيواء بلا إمكانيات، ونظام صحّي منهار، وانعدام مياه الشرب النظيفة، وغياب الصرف الصحي الملائم، وسوء التغذية في أوساط الناس الذين ينهشهم الإنهاك العقلي والجسدي في الأصل وصيغة نجدها في الكتب المدرسية للأوبئة ولكارثة صحية عامة)). وأعربت هاستينغز في بيانها عن أسفها لأنّ ((الظروف المطلوبة لإيصال المعونات إلى الناس في غزة لا تتوفّر. إنّ سيناريو أكثر رعباً بشوط بعيد يوشك أن تتكشّف فصوله، وهو سيناريو قد لا تملك العمليات الإنسانية القدرة على الاستجابة له، لو قُدِّر له أن يتحقّق)). وأضافت أنّ ((كميات الإمدادات الإغاثية والوقود التي سُمح بإدخالها ليست كافية على الإطلاق)).

الوضع يزداد سوءاً

في الأثناء قال ممثل منظمة الصحة العالمية في القطاع ريتشارد بيبركورن للصحفيين عبر رابط فيديو ((الوضع يزداد سوءاً كل ساعة))، مضيفاً أن ((القصف المكثف في كل مكان، بما في ذلك هنا في المناطق الجنوبية وفي خان يونس وحتى في رفح)). وأوضح أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة ((قليلة للغاية))، وأن منظمة الصحة العالمية تشعر بقلق بالغ إزاء ضعف النظام الصحي في القطاع المكتظ بالسكان مع تحرك المزيد من الناس جنوباً هرباً من القصف. ومضى قائلاً ((سنشهد نفس النمط الذي حدث في الشمال)) في إشارة إلى منطقة في شمال غزة تعرضت لقصف شديد وانقطعت عنها الإمدادات الإنسانية تقريباً. وأضاف ((أريد أن أوضح أننا بصدد كارثة إنسانية متزايدة)).

وأضاف بيبركورن أن منظمة الصحة العالمية نفذت أمراً إسرائيلياً بإزالة الإمدادات من المستودعات في خان يونس. وأضاف أن المنظمة أُبلغت بأن المنطقة ((ستصبح على الأرجح منطقة قتال نشط في الأيام المقبلة)). وقال ((نريد أن نتأكد من أننا قادرون بالفعل على توصيل الإمدادات الطبية الأساسية)).

وناشد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الاثنين، إسرائيل سحب الأمر. ونفت إسرائيل أنها طلبت إخلاء المستودعات.

من جهته ذكر توماس وايت، مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا)) في غزة، أن أوامر صدرت لأكثر من 600 ألف نسمة بالانتقال من أماكنهم للنجاة من القصف. وكتب وايت على منصة ((إكس)) ((رفح التي يبلغ عدد سكانها عادة 280 ألف نسمة وتستضيف بالفعل حوالي 470 ألف نازح داخلياً لن تتمكن من التكيف مع وضع يتضاعف فيه عدد النازحين إليها إلى المثلين)).

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