روسيا تكثف هجماتها على أفدييفكا شرقي أوكرانيا

أكد مسؤولون أوكرانيون، أن القوات الروسية، كثفت هجماتها على بلدة أفدييفكا، في وقت يواصل الجيش الروسي تقدمه وتوسيع نطاقات سيطرته شرقي أوكرانيا.

تبعد أفدييفكا 20 كيلومتراً شمالي مدينة دونيتسك التي تسيطر عليها موسكو، وهي جزء من منطقة دونباس الشرقية التي يقاتل الجيش الروسي للسيطرة عليها. فيما احتدم الاقتتال حول بلدتين مجاورتين، هما: مارينكا، وباخموت.

وصرح رئيس الإدارة العسكرية في أفدييفكا، فيتالي باراباش، للتلفزيون الأوكراني: ((شهدنا زيادة كبيرة في القصف المدفعي.. وعدداً كبيراً من عمليات القصف بقذائف الهاون)). وقال: ((كانت هناك زيادة في الأنشطة الهجومية. ربما ينتظرون تحسن الطقس لاستخدام بعض معداتهم مجدداً، كما فعلوا سابقاً، لكن على نطاق أوسع)).

بينما يقول محللون عسكريون أوكرانيون، وغربيون، إن الهجوم الذي تشنه موسكو على أفدييفكا كبدها خسائر كبيرة في الجنود والعربات المدرعة.

ونقلت ((رويترز))، عن المدونة الروسية الشهيرة، ريبار، قولها، إن القوات الروسية تقاتل شمال غربي أفدييفكا، وتواجه القوات الأوكرانية، والمعدات المدرعة، بالقرب من مصنع فحم الكوك.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، إن القوات صدت 15 هجوماً روسياً في المنطقة، و9 هجمات قرب باخموت نحو الشمال. وذكر تقرير ((الأركان الأوكرانية))، أن قواته ((تواصل كبح جماح (الروس))) بالقرب من مارينكا، في إشارة إلى إصرار كييف على سيطرتها على البلدة، بالرغم من تقارير، غير رسمية، الأسبوع الماضي، أفادت بأن جزءاً من مارينكا، على الأقل، تحت سيطرة موسكو.

كما أسقطت وحدات أوكرانية مضادة للطائرات 18 مسيّرة روسية خلال الليل، وأفاد مسؤولون في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، بوقوع هجمات جديدة في وقت لاحق على البنية التحتية، لكن لم ترد تفاصيل عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.

ضربات دقيقة

في الغضون، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن قواتها، قصفت مستودع الأسلحة، التابع للواء الدفاع الإقليمي الأوكراني (رقم 124) قرب خيرسون، فضلاً عن دحر العديد من الجنود الأوكرانيين، واستهداف المعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 103 مناطق.

كما أعلنت الوزارة، توجيه قواتها ضربات دقيقة أدت إلى تدمير معدات تابعة للواءين (62) و(68) الأوكرانيين على محور لوغانسك.

وأشارت ((الدفاع الروسية))، إلى أن وحدات من قوات مجموعة ((الشرق))، بالتعاون مع طيران الجيش والمدفعية، دمرت معدات لواء الهجوم (79) المحمول جواً، ولواء الدفاع الإقليمي (102) و(128)، التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق نوفوميخايلوفكا، وأوروزودنوي، من جمهورية دونيتسك الشعبية، وليفادنوي من مقاطعة زابوروجيا.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 65 التابع لقوات نظام كييف.

اعتراض مسيرات

إلى ذلك، أكدت روسيا اعتراضها 35 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم، وبحر آزوف. وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: ((أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم بمسيرات (...) الليلة الماضية)).

وأشارت إلى أن ((الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيرة أوكرانية، واعترضت 13 أخرى فوق بحر آزوف وشبه جزيرة القرم)). وأكدت الوزارة في بيان آخر، إحباط ((محاولة جديدة لنظام كييف))، لافتة إلى تدمير الجيش الروسي 4 مسيرات فوق بحر آزوف.

وغالباً ما تتعرض شبه جزيرة القرم لتركيز الهجوم من قبل القوات الأوكرانية، كون المنطقة تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود، وخط إمدادات رئيساً للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز