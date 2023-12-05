إسرائيل تقتل 6 فلسطينيين في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

قتلت إسرائيل 6 فلسطينيين في أنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استمرت حملة الاعتقالات بمناطق متفرقة، وأعتقلت 40 فلسطينياً ليل الاثنين -الثلاثاء، ما يرفع عدد الذين اعتقلتهم منذ بداية الحرب إلى 3580 .

قتل شاب فلسطيني فجر أمس في مخيم قلنديا شمال القدس بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي منزل عائلته، فيما أصيب أربعة في مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها ((استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) في قلنديا)). وبحسب الوزارة سجلت ((4 إصابات في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال، إحداها حرجة للغاية)).

ففي مخيم قلنديا قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم بهدف اعتقال الشاب عبدالله يوسف مناصرة. وبحسب الشهود، قام الجيش بتفجير باب المنزل، حيث كان محمد مناصرة، شقيق عبدالله، يقف خلف الباب ما أدى إلى مقتله على الفور، قبل أن يعتقل عبدالله. ولم يرد الجيش الإسرائيلي فوراً على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة. ومناصرة هو الشاب الثاني الذي يقتل في مخيم قلنديا خلال الساعات الماضية، كما قتل أربعة آخرون الاثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وفي وقت متأخر من مساء الاثنين قتل الجيش الإسرائيلي شابين في مدينة سعير في جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة ((شهيدان برصاص الاحتلال في سعير)) وعرفت عنهما بأنهما ((الشهيد أنس إسماعيل الفروخ (23 عاماً)))، والشهيد محمد سعدي الفروخ (22 عاماً))). وقتل أكثر من 255 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.

واعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الاثنين - الثلاثاء 40 فلسطينياً من مختلف أنحاء الضفة الغربية، ما يرفع عدد الذين اعتقلهم منذ بداية الحرب إلى 3580 وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.

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