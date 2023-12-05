إسرائيل تجتاح خانيونس والمستشفيات تعج بالقتلى والجرحى

اقتحمت القوات الإسرائيلية خانيونس، المدينة الرئيسة في جنوبي قطاع غزة، بعد إحكام تطويقها، أمس. ودارت معارك عنيفة في جباليا، والشجاعية، وخانيونس، قال عنها الجيش الإسرائيلي، إنها أشرس معارك يخوضها منذ بدء العملية البرية، بالتزامن مع مواجهة المستشفيات صعوبة في التعامل مع عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، أن القوات الإسرائيلية تطوّق مدينة خانيونس مع انتقال الحرب إلى المرحلة الثالثة، وقال هاليفي: ((بعد مرور 60 يوماً على بدء الحرب تطوق قواتنا الآن منطقة خان يونس في جنوبي قطاع غزة))، وأضاف: ((قمنا بتأمين العديد من معاقل حماس في شمالي قطاع غزة، والآن نستهدف معاقلها في الجنوب)).

وقال قائد كبير في الجيش الإسرائيلي، إن القوات الإسرائيلية، المدعومة بالطائرات الحربية، التي أسقطت مئات القنابل والذخائر الأخرى، تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء غزوها لقطاع غزة، وقال قائد القيادة الجنوبية للجيش، الجنرال يارون فينكلمان: ((إننا في أشرس أيام المعارك منذ بداية العملية البرية))، وأضاف: ((إن القوات تقاتل في مدينة جباليا بشمالي قطاع غزة وحي الشجاعية في الشرق، وتقاتل الآن أيضاً في مدينة خانيونس بالجنوب))، وتابع: ((نحن الآن في قلب جباليا، وفي قلب الشجاعية، وفي قلب خانيونس أيضاً)).

وأعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 7 من جنوده خلال عملياته العسكرية بقطاع غزة، أمس، ما يرفع حصيلة خسائره منذ بدء الهجوم البري بالقطاع إلى 84 جندياً، وأعلن الجيش الإسرائيلي، سقوط ضابط وجنديين وإصابة أربعة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمالي غزة، ثم أعلن لاحقاً سقوط ضابط وجندي.

اجتياح خانيونس

وفيما بدا أنه أكبر هجوم بري منذ انهيار الهدنة الأسبوع الماضي قال سكان لـ((رويترز)): إن الدبابات الإسرائيلية دخلت الأجزاء الشرقية من مدينة خانيونس للمرة الأولى، وعبرت السياج الحدودي الإسرائيلي، وتقدمت غرباً، وأوضح السكان أن بعض الدبابات اتخذت مواقع داخل بلدة بني سهيلا في الضواحي الشرقية لخانيونس، بينما مضت أخرى لتتمركز على أطراف مشروع مدينة حمد السكني.

وأفاد شهود لوكالة ((فرانس برس)) بوقوع اشتباكات عنيفة قرب خانيونس، خلال الليل، وقصف جوي باتجاه رفح في الطرف الجنوبي من القطاع. ووفقاً لوزيرة الصحة الفلسطينية ميّ الكيلة فقد تأكد مقتل أكثر من 15900 فلسطيني، من بينهم 250 عاملاً في مجال الصحة، في غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكونوا مدفونين تحت الأنقاض. من جهتها أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري في حركة حماس من حساب رسمي على تليغرام: ((قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين)).

وبعد أيام من أمرها السكان بالفرار من مناطق في خانيونس ألقت القوات الإسرائيلية منشورات جديدة، أمس، مع تعليمات بالبقاء داخل الملاجئ أثناء الهجوم. وجاء في المنشورات التي وجهت إلى سكان ست مناطق في الشرق والشمال، تمثل نحو ربع خانيونس، ((في الساعات المقبلة سيبدأ جيش الدفاع الإسرائيلي شن هجوم مكثف على مناطق إقامتكم لتدمير منظمة حماس. لا تتحركوا. من أجل سلامتكم ابقوا في الملاجئ والمستشفيات حيث أنتم. لا تخرجوا. الخروج أمر خطير. تم تحذيركم)).

جثث الأطفال

في مستشفى ناصر الرئيسي في خانيونس، تدفق الجرحى في سيارات إسعاف وسيارات عادية وشاحنة وعربات تجرها حيوانات بعد ما وصفه ناجون بأنه غارة استهدفت مدرسة تستخدم مأوى للنازحين، وداخل أحد الأقسام بالمستشفى كان الجرحى يشغلون كل شبر على الأرض تقريباً، وكان المسعفون يهرعون من مريض إلى آخر، بينما كان أقاربهم ينتحبون. وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة: إن 43 جثة على الأقل وصلت بالفعل إلى مستشفى ناصر صباح أمس، وأضاف: إن المستشفيات في جنوب قطاع غزة تنهار بشكل كامل، ولا تستطيع التعامل مع عدد ونوعية الإصابات التي تصلها.

وإلى الشمال من خانيونس في دير البلح، التي يفصلها طريق سيطرت عليه الدبابات الإسرائيلية يوم السبت، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى أصيبوا في غارة دمرت منزلاً، ولم تتمكن ((رويترز)) من الوصول إلى المنطقة.

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