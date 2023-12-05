القمر الاصطناعي «813» يراقب البيئة والمناخ ويدعم الخطط التنموية

أوضح المهندس علي الشحي، مدير المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة الإمارات، لــ((البيان))، أن القمر الاصطناعي ((813)) يتم استعراض نموذج تصميمي له في فعاليات ((كوب 28))، فيما سيتم الإعلان الرسمي عن بدء المشروع اليوم الأربعاء، لافتاً إلى أن القمر يدعم في مهمته أهداف الاستدامة ومكافحة التغيرات المناخية، إذ يركز على تطبيقات الاستشعار من بُعد، إضافة إلى تحليل الظواهر البيئية الجوية والأرضية في الغلافين الجوي والأرضي.

مراقبة الأرض

وأضاف إن القمر الاصطناعي تموله وكالة الإمارات للفضاء، ويطوره المهندسون العرب، ضمن المرافق المتطورة في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، والذي يعد أول مركز بحث فضائي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن القمر متعدد الأطياف، وسيعمل على مراقبة الأرض وقياس العناصر البيئية والمناخية في عدد من الدول العربية، ومن بينها الغطاء النباتي والتعرف إلى أنواع التربة والمعادن والمياه ومصادرها، إلى جانب قياس الغازات الدفيئة والتلوث والغبار في الهواء، مشيراً إلى أن كل هذه المستهدفات من شأنها دعم خطط الدول العربية التنموية والحضرية.

وقال الشحي إن المشروع من الناحية العلمية سيساعد على تحقيق والحصول على رسم الخرائط البيئية، ورصد وأرشفة الظواهر والموارد الطبيعية، وديناميكيات الغطاء الأرضي، والتعرف إلى حالة المحاصيل وتوقع جودتها وكميات إنتاجها، إضافة إلى التعرف إلى نوع المياه الجوفية وانتشارها، ورصد تآكل الأرض وتلوث التربة بسبب تغيرات المناخ، والتعرف إلى حالة مواقع التعدين، وتعزيز الاستكشاف الجيولوجي والكشف عن المعادن والأتربة النادرة والمعادن الأساسية.

وأكد أن المشروع مع أهميته لمواجهة التغيرات المناخية، فإنه يسهم في بناء القدرات الوطنية في قطاع الفضاء وتطوير القدرات والإمكانات الخاصة بها، إذ يعد ذلك أولوية أساسية في هذا المشروع المهم.

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