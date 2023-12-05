«الموارد البشرية لحكومة دبي» تطلق المراحل الجديدة من «مؤشرات قياس الإنتاجية»

تبذل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، جهوداً مستمرة لقياس وتحليل إنتاجية القوى العاملة في القطاع الحكومي، من خلال استخدام منهجيات ومعايير عالمية، بغية توفير مؤشرات قياس دقيقة ومرنة، تسهم في تطوير وتحسين أداء مختلف القطاعات الحكومية.

وتمكنت الدائرة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ودبي الرقمية، من إعداد وتطوير مؤشرات لقياس إنتاجية العمل في ست دوائر حكومية خلال المرحلة الأولى للقياس، والتوسع لاحقاً ليشمل عشر دوائر حكومية أخرى في المرحلتين الثانية والثالثة، من أجل تطبيق هذا النظام على جميع الدوائر والهيئات الحكومية، وفق خطة مدروسة ومعتمدة، لتحقيق مؤشر كفاءة شامل لموظفي القطاع الحكومي، يمكن مقارنته على المستوى الدولي بعد تنفيذه في جميع الدوائر بحلول عامي 2024 و2025.

نظام متكامل

وأكد عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام الدائرة، أهمية تطوير نظام متكامل ومستدام، يقوم على تعزيز القدرات المعرفية في مجال قياس الإنتاجية بالدوائر الحكومية، وتشمل هذه الجهود تنفيذ مشاريع تقنية لأتمتة النظام، مما يسهل على الدوائر المعنية عملية جمع البيانات وتحليلها بكفاءة ودقة، وكذلك ضمان التوافق والاتساق مع الأنظمة الحكومية الأخرى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والجودة في التنفيذ.

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