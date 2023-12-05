«إعلان الدوحة» يدعم حق الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض التهجير

أكد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعمهم حق الشعب الفلسطيني الشقيق في العيش على أرضه، رافضين كل أشكال التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل ضدهم، وعبّر القادة عن بالغ القلق، وعظيم الاستياء، من العدوان الإسرائيلي السافر ضد الشعب الفلسطيني، وأدانوا تصاعد أعمال العنف، والقصف العشوائي، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، فضلاً عن التهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية، بما فيها: المباني السكنية، والمدارس، والمنشآت الصحية، ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

جاء ذلك في ((إعلان الدوحة))، الذي رشح عن الدورة (44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قمة الدوحة)، التي انعقدت، أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، ونشره الموقع الرسمي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تحديات حرجة

وبحث قادة دول مجلس التعاون، التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة، والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

وثمّن قادة مجلس التعاون جهود الوساطة المشتركة لقطر، ومصر، والولايات المتحدة، التي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة الاستئناف الفوري لهذه الهدنة الإنسانية، وصولاً لوقف كامل ومستدام لوقف إطلاق النار، وضمان وصول كافة المساعدات الإنسانية، والإغاثية، والاحتياجات الأساسية، واستئناف عمل خطوط الكهرباء والمياه ودخول الوقود والغذاء والدواء لسكان غزة.

وأكدت قمة الدوحة وقوف مجلس التعاون إلى جانب الشعب الفلسطيني، الشقيق، ودعمه المتواصل، لرفع معاناة سكان قطاع غزة.

كما تطرقت القمة إلى ضرورة مد يد العون، لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية في اعتداءاتها على القطاع خلال السنوات الماضية، حيث أنشأت دول المجلس في 2009، ((برنامج مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة))، وتعهدت في إطاره بمبلغ 1.64 مليار دولار، بالإضافة إلى المساعدات الثنائية المباشرة، العينية والمالية، والمساعدات غير الرسمية، التي كان آخرها، التعهد في أكتوبر الماضي، بمبلغ إضافي 100 مليون دولار للجهود الإنسانية، فضلاً عن الحملات الشعبية التي حشدت مئات الملايين من الدولارات، لدعم صمود الشعب الفلسطيني الشقيق.

تحذير ومخاطر

وحذّر قادة مجلس التعاون، خلال ((قمة الدوحة))، من مخاطر توسع المواجهات، وامتداد رقعة الصراع إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ما لم يتوقف العدوان الإسرائيلي، ما سيفضي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة، وعلى الأمن والسلم الدوليين، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القانون الدولي، للرد على ممارسات إسرائيل، وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد سكان غزة العُزّل.

وأكدت القمة، المواقف الثابتة لمجلس التعاون تجاه القضية الفلسطينية، وطالبت بإنهاء الاحتلال، ودعم سيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة مضاعفة جهود المجتمع الدولي لحل الصراع بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وثمنت ((قمة الدوحة))، الجهود المستمرة التي تبذلها السعودية، ومبادرتها بالشراكة مع الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، ومصر، والأردن، لإعادة إحياء عملية السلام، وفقاً للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

كما رحّب قادة مجلس التعاون بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها السعودية في 11 نوفمبر الماضي، لبحث الأوضاع المؤلمة في غزة، وتداعيتها الأمنية والسياسية الخطيرة، وأشادوا بجهود اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة برئاسة وزير الخارجية السعودي، بهدف ((بلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة)).

ورحّب القادة، بمشاركة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضيفاً على الدورة (44) للمجلس الأعلى، وما تم خلال اللقاء من مناقشة لسُبل تعزيز أواصر التعاون القائم بين الجانبين، وبحث للقضايا ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها القضية الفلسطينية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، مشيدين بدور الرئاسة والحكومة والشعب التركي، العزيز، في دعم القضية الفلسطينية، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في أرضه.

وأعرب ((إعلان الدوحة)) عن قلق المجلس من تصاعد مظاهر العنصرية والكراهية ضد العرب والمسلمين في عدد من الدول ووصول الخطاب المعادي للإسلام إلى مستويات خطيرة، أدت إلى خلق مناخ سياسي سلبي في العلاقات بين الدول، وخصوصاً حرق المصحف الشريف وتصاعد الاعتداءات ضد العرب والمسلمين والاستهداف المتعمد لهم.

وأكد أهمية تضافر الجهود للتصدي لهذه الظاهرة على المستوى السياسي والدبلوماسي، وتعزيز الجهود الدولية المبذولة لمكافحة العنصرية ضد العرب والمسلمين، ودعم الأطر الإقليمية والدولية ذات الصلة، لمواجهة هذه الظاهرة، والعمل على نهج جديد للتعاون الجماعي لمواجهتها والتصدي للمغالطات والمعلومات المضللة في وسائط الإعلام، وللمواقف الاجتماعية المعادية للإسلام المتعددة الجوانب.

وأشادت ((قمة الدوحة)) بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية داخل المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار.

واستضافتها للفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك افتتاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ((COP28)) في دبي، وافتتاح معرض ((إكسبو 2023 للبستنة)) في الدوحة، أكتوبر الماضي، الذي يقام تحت شعار ((صحراء خضراء.. بيئة أفضل))، ومؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً، الذي استضافته قطر مارس الماضي، على مستوى رؤساء الدول والحكومات، واستضافة السعودية ((إكسبو 2030))، واستضافتها لبطولة كأس العالم لكرة القدم في 2034، واجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها البحرين مارس الماضي، تحت شعار ((تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: محاربة التعصب)).

وأكد قادة مجلس التعاون أن نجاح هذه الفعاليات الدولية نجاح لكافة دول وشعوب المجلس، عبر تنظيم الفعاليات الكبرى ما من شأنه تعزيز الحوار الدولي، والتواصل بين شعوب العالم، ويرسخ مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، وتعزيز الجهود الرامية لتطوير مصادر الطاقة المتجددة والتعامل مع التغير المناخي.

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