عبدالرحمن العور يبحث التعاون مع رئيس وزراء فيتنام

التقى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، فام مينه تشينه، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المرافق له.

وناقش الجانبان خلال اللقاء، الذي انعقد في دبي، القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجالات سوق العمل، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجال تدريب وتطوير الموارد البشرية، وبالأخص المهارات والكفاءات المطلوبة في سوق العمل بدولة الإمارات، وأكد الجانبان حرصهما على تطوير العلاقات بين الدولتين، لا سيما في قضايا ومجالات العمل والقوى العاملة بما يعزز الفوائد التنموية المتبادلة الناتجة عن زيادة نسبة مشاركة العمالة الفيتنامية في سوق العمل الإماراتي التنافسي والجاذب للمواهب.

استعراض

وتم خلال اللقاء استعراض مجموعة من الأنظمة والتشريعات التي أقرتها الإمارات أخيراً، والتي توفر الغطاء التشريعي للحماية الاجتماعية لكل العاملين في الدولة، كان آخرها اعتماد النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة ((نظام الادخار))، والذي يتيح للمشتركين فيه الاستفادة من العوائد الاستثمارية على مدخراتهم وتحقيق الاستدامة المالية، وكذلك نظام التأمين ضد التعطل الذي شهد تسجيل أكثر من 6.7 ملايين مشترك في أقل من سنة منذ إطلاقه في مطلع يناير لهذا العام، ومنظومة التأمين على العمالة، وغيرها من الأنظمة المبتكرة التي يتميز بها سوق العمل في دولة الإمارات، والتي تحقق استقرار ورفاهية القوى العامل وجودة الحياة، وضمان حقوقهم على نحو متوازن مع أصحاب العمل.

وأبرمت الإمارات وفيتنام مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة، وقعها كل من معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وداو نجوك دونج، وزير العمل والمعاقين والشؤون الاجتماعية الفيتنامي.

وتهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات القوى العاملة لتسهيل مشاركة العمالة الفيتنامية المدربة في سوق العمل في الدولة، وتبادل الدراسات والمعلومات الداعمة لمجالات العمل، وضمان الامتثال لأحكام وسيادة القوانين وتشريعات العمل.

وأكد الجانبان خلال لقاء على هامش التوقيع، أهمية مذكرة التفاهم في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما تم استعراض تشريعات وأنظمة العمل في الدولة ودورها في ضمان الحقوق وتوفير مظلة حماية اجتماعية للعاملين في سوق العمل في الدولة.

حضر توقيع المذكرة واللقاء، خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وشيماء العوضي، الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية، ومن الجانب الفيتنامي، فام آن توان، مدير إدارة التعاون الدولي، وتونغ هاي نام، المدير العام لإدارة العمل في الخارج..

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