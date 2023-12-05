« دبي القضائي» يستعرض بنوداً ومستجدات في خطته السنوية

عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي اجتماعه السادس افتراضياً برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي، رئيس مجلس الإدارة، حيث تم استعراض عدد من البنود في إطار خطة المعهد السنوية وأولوياته وأهدافه الاستراتيجية.

شارك في الاجتماع طارش عيد المنصوري، رئيس محاكم دبي، نائب رئيس مجلس الإدارة، وأحمد بن مسحار، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات بدبي، والدكتور لـؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والقاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان.

وافتُتح الاجتماع بالتصديق على محضر الاجتماع، وتم استعراض عدد من أبرز الموضوعات والمستجدات التي طرأت منذ بداية العام، وفي مقدمتها التعاون بين معهد دبي القضائي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ونتائج كلّ من الدفعة الخامسة من دبلوم الخبرة القضائيّة، والدفعة الثانية من دبلوم أمين السرّ بالمحاكم.

وتناول الاجتماع أيضاً الإطار العلمي الخاص بدبلوم ((العلوم القانونية والقضائية لأعضاء السلطة القضائية بمحاكم دبي- القضاة الجدد))، والإطار العلمي لدبلوم ((أوصياء التركات)) في دفعته الأولى، إلى جانب مناقشة مبادرة ((تعزيز الرحلة التدريبية - مقترح إطار الكفاءات))، إضافةً إلى مراجعة تفاصيل الحساب الختامي للعام 2023.

ويُواصل معهد دبي القضائي نهجه الثابت في تعزيز مكانته باعتباره معهداً قضائياً رائداً يدعم التميّز العدلي والتنافسية العالميّة، ويسعى لتقديم تجربة فريدة في التدريب والتطوير القضائي والمساهمة في نشر المعرفة القانونية في المجتمع وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالميّة.

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