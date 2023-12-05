«جمارك دبي» تضبط مسافراً حاول تهريب 8.9 كيلوغرامات من «الماريجوانا»

حاول مسافر آسيوي تهريب مادة الماريجوانا المخدرة وإدخالها إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، حيث قام بطحنها ووضعها داخل عدد من الأكياس، لإيهام مفتشي الجمارك أنها مسحوق حناء، لكن ضباط جمارك دبي اكتشفوا حيلته، معتمدين على خبراتهم المتراكمة ومهاراتهم العالية التي يتم صقلها بشكل دوري من خلال الدورات التدريبية المتنوعة والمتخصصة، حيث تمت مصادرة المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها مع المضبوطات والمعلومات التي أدلى بها ومحضر الضبط إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، لاتخاذ الإجراءات اللاحقة بحقه، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين جمارك دبي والقيادة العامة لشرطة دبي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه مفتشي جمارك دبي في حقيبة عند مرورها على أجهزة الفحص لرحلة قادمة من إحدى الدول الآسيوية، حيث أظهرت الصور وجود كثافات داخل الحقيبة، ليتم إبلاغ قسم الجوالة التابع لإدارة عمليات المسافرين بالمطار لرصد الحقيبة والمسافر صاحب الحقيبة الذي بدت عليه ملامح الارتباك والريبة، وبتفتيش الحقيبة يدوياً تم اكتشاف مسحوق يشتبه أنه لمادة الماريجوانا المخدرة بوزن 8.9 كيلوغرامات.

جهود

وتكثف جمارك دبي جهودها لحماية المجتمع عبر التصدي لمحاولات تهريب الممنوعات في المنافذ الجمركية لإمارة دبي، من أجل تحقيق رسالة الدائرة بالعمل على حماية المجتمع وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال الالتزام والتسهيل والابتكار، وتنفيذ أهداف استراتيجيتها لريادة الجمارك الآمنة عالمياً.

وأكد إبراهيم الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي أن جمارك دبي تؤدي دوراً رئيسياً، وتشكل حائط صد أمام محاولات التهريب عبر منافذها الجمركية المختلفة، لتعزيز عنصر الأمان لأفراد المجتمع، وذلك بالاعتماد على كوادرها البشرية المؤهلة والمدربة في التعامل مع التحديات في جميع الأوقات والظروف من أجل منع دخول أي مواد ضارة لاسيما المخدرات، إذ تواصل جمارك دبي سعيها الحثيث من أجل الارتقاء بقدرات ومهارات مفتشيها، وتزويدهم بالخبرات اللازمة والتدريب النظري والعملي لمساندتهم في أداء المهام المنوطة بهم والمتمثلة في حماية أمن الوطن، كما نعتمد في عملياتنا الجمركية على تطويع أحدث التقنيات والخدمات الإلكترونية المبتكرة والذكاء الاصطناعي في مجال التفتيش الجمركي، مشيراً أن تزايد أعداد المسافرين إلى دبي سنوياً يجعلنا نتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لحماية المجتمع من تهريب الممنوعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز