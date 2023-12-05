Wednesday, 06 December 2023 05:08 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مختبر «الإمارات للسلامة» في «دفاع مدني دبي» يحدد 3 فحوصات إلزامية

12/5/2023 7:25:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفاد اللواء علي حسن المطوع مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بأن مختبر الإمارات للسلامة من الحريق، الأول من نوعه في المنطقة، يوظف أحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة في مجال اختبارات الحريق، وحدد اللواء المطوع 3 فحوصات، يستوجب إجراؤها ((إلزامياً)) داخل المختبر، تشمل سلامة الأبواب، وواجهات المباني ((تكسيات الكلادنج))، وأنظمة التهوية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الفحوصات هو ضمان تطبيق أعلى معايير الوقاية من الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات، حيث أكد المطوع أن الأنظمة المطبقة في مباني دبي والدولة تعتبر الأفضل عالمياً، وتم تحديثها بالكامل باستخدام منظومة متطورة، تعتمد على التكنولوجيا الذكية، وتدير أكثر من 96 ألف مبنى.

فحوصات

وقال المطوع إن المختبر ينفذ 90 فحصاً مختلفاً، ويصدر أكثر من 600 شهادة مطابقة للمواصفات، مؤكداً أنه يمثل نقلة مهمة كمركز إقليمي وعالمي متخصص في إجراء اختبارات السلامة من الحرائق، وتقييم معدات وأنظمة المباني واعتمادها، بما يصب في تحقيق أفضل المؤشرات العالمية في عدد الحوادث والإصابات.

وأضاف على هامش مشاركة الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي بمعرض ((الخمسة الكبار)) أن الإدارة العامة للدفاع المدني قررت حوكمة فحص الأبواب، لضمان مطابقتها للمواصفات العالمية، بحيث تمتاز بقدرتها على مقاومة النيران لفترة تصل إلى ساعتين، مشيراً إلى انسحاب ذلك على واجهات التكسية الخارجية واستيفائها مثل الأبواب لكود الإمارات للسلامة، كما أشار أيضاً إلى توافر معايير صارمة لواجهات ((الكلادنج))، لضمان عدم احتراقها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN05122023000110011019ID1107541739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث