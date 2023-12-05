الصيد المستدام.. تعزيز للبيئة البحرية والثروة السمكية

تمثل الثروة السمكية إحدى ركائز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، ولذلك تعمل الدولة على تنميتها باتباع أفضل أنظمة الصيد المستدام ومنع الصيد الجائر، من أجل المحافظة على البيئة البحرية وتنظيم استغلال الثروة السمكية بالشكل الأمثل.

وأطلقت الدولة، العديد من البرامج والأنظمة والمبادرات التي أسهمت في إعادة تأهيل الموائل البحرية، وتعزيز المخزون السمكي والحفاظ على الثروات البحرية، وإدارة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية بشكل مستدام.

وتنسجم أهداف الصيد المستدام مع محور ((أبطال الحياة البحرية))، ضمن حملة ((استدامة وطنية))، التي تم إطلاقها أخيراً تزامناً مع الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((COP28))، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، حيث يسلط هذا المحور الضوء على قصص النجاح الوطنية في مجال استدامة الحياة البحرية.

وأطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالشراكة مع هيئة البيئة - أبوظبي، برنامج المصايد السمكية المستدامة لدولة الإمارات، وتم تنفيذ هذا البرنامج من عام 2016 حتى عام 2018، وبموجبه تم تحقيق العديد من المخرجات، منها مسح المخزون السمكي، بهدف حماية الثروة السمكية واستدامتها.

ويحظى الاستزراع السمكي، الذي يرتكز على تربية أنواع من الأسماك وتوفير الظروف الملائمة لها للتكاثر والنمو بهدف تطوير الإنتاج السمكي وزيادته، باهتمام متزايد في الدولة نظراً لما يمثله من دور أساسي في تعزيز الأمن الغذائي.

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