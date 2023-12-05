زيادة المساحات الخضراء في الإمارات.. جهود متكاملة في خدمة البيئة

تمضي دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، إذ يتكامل الجهدان الحكومي والمجتمعي للوصول إلى هذا الهدف الوطني الاستراتيجي، وهو ما تتم ترجمته على أرض الواقع عبر جهود حثيثة تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة لتوسيع أطر التعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز الشراكات المجتمعية، والتوعية بأهمية زيادة المساحات الخضراء في جميع مدن ومناطق الدولة، لما تمثله الأشجار والنباتات من دور رئيس في خفض الانبعاثات الكربونية، وحماية النظم البيئية من آثار التغير المناخي.

ويجرى التوسع في المساحات الخضراء بوتيرة متسارعة على مدار العام، كما يزداد الوعي المجتمعي لدى الطلبة والأجيال الجديدة بالقضايا البيئية، وأهمية التفاعل مع البرامج والمبادرات الوطنية الهادفة لحماية الموارد الطبيعية، ومكافحة التصحر، وهو ما تثبته كل عام المشاركة المجتمعية الواسعة ومن مختلف الشرائح العمرية في أسبوع التشجير، فشهد في نسخته الـ43 في مارس الماضي تحت شعار ((معاً فلنزرع الإمارات))، حضوراً لافتاً لطلبة المدارس، ومختلف الجهات.

وتحرص دولة الإمارات، على إصدار التشريعات والقوانين، لحماية البيئة والموارد الطبيعية، وصون التنوع البيولوجي، وحظر قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2018 في شأن زراعة النباتات المحلية والمحافظة على الطبيعة، ((أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية)).

وتعمل البلديات في كل إمارة، على زيادة المسطحات الخضراء وأعداد الأشجار، بما يحقق فوائد بيئية وجمالية.

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