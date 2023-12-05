«تنمية المجتمع» تطلق مبادرة لتعزيز دور التطوع التخصصي في المجتمع

احتفلت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، باليوم العالمي للتطوع، الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام، ويشكل فرصة لتسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي، والتنويه بجهود المتطوعين في المجالات والمبادرات المختلفة، والإعلان عن مبادرات جديدة لتوسيع مشاركة المتطوعين والفرق التطوعية في مجالات التنمية الوطنية ودعم أفراد المجتمع.

وكشفت الهيئة، عن إطلاق مبادرة جديدة لتوسيع حجم ونوعية التطوع التخصصي، للأفراد والفرق ذوي الخبرة والمهارة في عدد من المجالات التي تهم أفراد المجتمع، بما يشكل وسيلة فعالة لتعزيز التلاحم الاجتماعي وقاعدة مهمة للتنمية المستدامة.

وتحت شعار ((نحن معكم))، تتضمن المرحلة الأولى من المبادرة التركيز على ثلاث فئات من المهنيين التخصصين هم القانونيون ضمن مبادرة ((حقك)) والمهندسون في ((دارك))، والاختصاصيون الاجتماعيون في ((وليف)). وحيث ستعمل الهيئة على استقطاب المحامين المرخصين في إمارة دبي، لتقديم الاستشارات القانونية بشكل مجاني والترافع في بعض القضايا ومد يد العون للمجتمع بمختلف أطيافه، لاسيما الفئات المحتاجة لمثل هذه الخدمات.

كما ستستقطب الهيئة، المهندسين والاستشاريين لتزويد المستفيدين بالمعلومات الأساسية اللازمة للبناء، للتغلب على التحديات التي يواجهونها خلال مراحل البناء مثل حساب الكميات والمساحات، تكلفة البناء، وتحصيل الضريبة ومراجعة المخططات وغير ذلك. وستسعى الهيئة في المرحلة الأولى من المبادرة، إلى استقطاب متطوعين من الاختصاصيين الاجتماعيين، لتقديم الدعم من المسجلين في برنامج ((وليف)) من كبار المواطنين.

تحسين ظروف

وأشار حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنمية والرعاية الاجتماعية في الهيئة، إلى أن المبادرة تعكس التزام الأفراد والفرق ذوي الخبرة التخصصية بمشاركة مهاراتهم ومواردهم لدعم الآخرين، وتحسين الظروف المحيطة بهم، لافتاً إلى أن دور التطوع التخصصي لا يقتصر على دعم أفراد المجتمع وتعزيز التلاحم الاجتماعي، بل يساهم بشكل مهم في نقل المعرفة وتطوير الابتكار وطرح مشاريع تحفز استخدام الموارد بشكل فعال ومستدام.

وقال: ((نفخر بما حققه برنامج دبي للتطوع منذ إطلاقه على صعيد نشر التوعية المجتمعية بأهمية العمل التطوعي، واستقطابه لأكثر من 54 ألف متطوع من جميع الجنسيات والمجالات، بما يضعنا على عتبة مرحلة جديدة يشكل التطوع بها أحد المجالات المهمة والموثوقة لردف المشاريع والخدمات المجتمعية، ونتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة إنجازات أكبر على صعيد مساهمة العمل التطوعي في خدمة أفراد المجتمع تحت مظلة مبادرة ((نحن معكم)) التي سيتم تطويرها بشكل مستمر لتستقطب متطوعين تخصصين من مختلف المجالات وفق الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لأفراد المجتمع)).

تكريم

وخلال احتفالية الهيئة، تم تكريم 6 من الفرق والمبادرات التطوعية الأكثر نشاطاً في العام 2023، كما تم تكريم 14 متطوعاً سجلوا العدد الأكبر من الساعات التطوعية في برنامج دبي للتطوع خلال العام الجاري، إضافة إلى المتطوعين الأكثر في المجالات التخصصية والمتطوعين الأصغر سناً.

وبينت الهيئة، أن عدد الأنشطة التطوعية التي شهدها العام 2022، وصل إلى 622 بإجمالي عدد ساعات تطوعية 364141 ساعة وبوفر مالي يقدر بـ 28 مليوناً و400 ألف درهم، وأن إجمالي الوفر المالي الذي حققته الأنشطة التطوعية منذ العام 2016 تجاوز 113 مليوناً و112 ألف درهم شمل ذلك الأنشطة التطوعية للأفراد والفرق التطوعية.

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