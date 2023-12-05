«مصدر» و«إيبردرولا» تستثمران 15 مليار يورو في طاقة الرياح

وقّعت ((إيبردرولا)) و((مصدر))؛ الشركتان الرائدتان عالمياً في قطاع الطاقة النظيفة، اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشروعات طاقة رياح بحرية وهيدروجين أخضر في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع؛ كألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء توقيع الاتفاقية بين الجانبين في مشاركتهما في مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، وذلك في أعقاب نجاح اتفاقية الاستثمار المشترك في مشروع محطة ((إيغل بحر البلطيق)) بألمانيا، وفي خطوة جديدة تعتزم ((مصدر)) استكشاف آفاق الشراكة الاستثمارية في مشروع ((إيست إنجليا 3)) لطاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة، والذي تبلغ قدرته نحو 1400 ميجاواط، مع امتلاكها 49 % من المشروع، وهذا الاتفاق حالياً في مرحلة متقدمة من التفاوض ومن المتوقع الإعلان عنه بحلول نهاية الربع الأول من سنة 2024.

ومن المقرر أن يتم التشغيل الكامل لمشروع ((إيست إنجليا 3))، الذي لا يزال قيد الإنشاء، بحلول الربع الأخير من سنة 2026، كما حصلت محطة طاقة الرياح على عقد فروق مرتبط بمؤشر الأسعار الاستهلاكية 15 عاماً من حكومة المملكة المتحدة في يوليو من سنة 2022، وسيوفر المشروع إمدادات الطاقة لأكثر من 1.3 مليون منزل في بريطانيا، فضلاً عن توفير 2300 فرصة عمل وإزالة 4.9 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً دعماً لأهداف الحياد المناخي.

وإضافة إلى صفقة ((إيست إنجليا 3))، تتعاون الشركتان على الاستثمار في مجموعة من مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر المستقبلية في أوروبا وغيرها من الأسواق. وبينما يعمل الطرفان على استكشاف المزيد من الفرص، تشير التوقعات إلى وصول القيمة الإجمالية للاستثمارات المشتركة بينهما في قطاع طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر إلى 15 مليار يورو، كما تؤكد الخطط، التي كُشف عنها على هامش مؤتمر الأطراف، التزام الجانبين الراسخ تسريع جهود التحول العالمي في مجال الطاقة.

خبرة كبيرة

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) رئيس مجلس إدارة ((مصدر)): تماشياً مع رؤية القيادة في دعم التنمية المستدامة ونشر حلول الطاقة النظيفة وتعزيز التعاون الدولي في مجال العمل المناخي، تأتي هذه الاتفاقية بين شركتي ((مصدر)) و((إيبردرولا)) للاستفادة من قدراتهما وخبراتهما الكبيرة والمتميزة في تطوير حلول الطاقة المتجددة في أوروبا والعالم، وهو ما يدعم أهداف مؤتمر الأطراف بضرورة مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول سنة 2030، سعياً للمحافظة على إمكان تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

طموحات

وقال إغناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة ((إيبردرولا)): يتمثل أحد أهم طموحات ((كوب 28)) في الوصول إلى اتفاق دولي لزيادة قدرة الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف عن مستوياتها الحالية بحلول سنة 2030، ويتطلب هذا الأمر تعزيز استثمارات القطاع الخاص بشكل كبير في مجالات الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين، فضلاً عن تشكيل التحالفات المبنية على الابتكار، مثل اتفاقيتنا مع شركة ((مصدر)).

وأضاف غالان: بفضل الجمع بين خبرتنا في مجال الطاقة المتجددة ودعم شركة مصدر وخبرتها، سيتسنى لنا تسريع جهودنا لإنتاج المزيد من الطاقة النظيفة، كما يسرنا في هذا الإطار توسيع التحالف القائم مع شريك رائد وعريق مثل مصدر، انطلاقاً من ألمانيا، حيث نقوم ببناء توربينات طاقة الرياح البحرية الجديدة، وصولاً إلى المملكة المتحدة وسائر أنحاء العالم.

فرص

قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): يسرنا التعاون مجدداً مع شركائنا الاستراتيجيين في ((إيبردرولا))، على استكشاف فرص تطوير واحدة من كبرى محطات طاقة الرياح البحرية في المملكة المتحدة وغيرها من المشروعات المحتملة في أوروبا، وتأتي المملكة المتحدة وأوروبا في طليعة الأسواق الرئيسة لشركة مصدر، ولا سيما في ضوء ما تزخر به من وفرة في مصادر الرياح.

وأضاف الرمحي: بينما نسعى لإنتاج 100 جيجاواط بحلول سنة 2030، تركز ((مصدر)) على تطوير المشروعات المبتكرة منذ مراحلها الأولى بهدف تعزيز خبراتنا في مجال محطات طاقة الرياح البحرية، ويعود نشاطنا في المملكة المتحدة لأكثر من عشرة أعوام، حيث أدّينا دوراً رائداً في العديد من المشروعات الضخمة، ومنها أول محطة طاقة رياح بحرية عائمة في العالم، ويتطلع المشاركون في مؤتمر الأطراف إلى اتخاذ إجراءات لزيادة قدرات الطاقة المتجددة بمقدار ثلاثة أضعاف لضمان مستقبل أكثر استدامة، إذ تُظهر مشروعات مثل محطة طاقة الرياح البحرية إيست إنجليا 3 قدرتنا على توفير فرص العمل وإمداد المنازل بالطاقة وخفض الانبعاثات على حد سواء.