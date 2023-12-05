جامعتا الإمارات و«موناش» تناقشان موضوعات الطاقة المتجددة

عقدت جامعة الإمارات وجامعة ((موناش)) الأسترالية، ندوة مشتركة عن الطاقة المتجددة والتحول العادل للطاقة والصناعة لتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة مستندة إلى الخبرة العلمية والبحثية للجامعتين في دعم مستقبل الطاقة المتجددة والصناعة لمواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي لمكافحة التغير المناخي، وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي العالمي للتحول نحو مصادر الطاقة المستدامة، وتحت شعار الطاقة المتجددة من أجل العمل المناخي.

وشارك الندوة الأستاذ الدكتور أحمد مراد، النائب المشارك للبحث العلمي لجامعة الإمارات، والبروفيسور جاسيك جازينياك - جامعة موناش.

وتهدف الندوة المشتركة إلى استعراض أبرز البحوث والابتكارات في مجال الطاقة المتجددة، وأبرز التطبيقات العملية وقابلية التوسع في دراسات الحالة والتأثير المحتمل لبحوث الجامعتين في العمل المناخي، إضافة إلى استراتيجيات المؤسستين في شأن التخفيف من التغير المناخي في أنحاء العالم.

وأوضح الأستاذ الدكتور أحمد مراد أن الجامعة وضعت الطاقة أولوية استراتيجية بحثية وذلك ضمن خطة الجامعة للسنة الأكاديمية 2023-2026 وذلك لتوفير الممكنات الرئيسة التي تساعد على تحقيق قفزات بحثية نوعية تسهم في الريادة والتميز في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والعمل على مواجهة العديد من التحديات البحثية العلمية المتعلقة بتنوع مصادر الطاقة النظيفة، ومنها الطاقة الشمسية، والهيدروجينية إضافة إلى العلاقة ما بين الطاقة والمياه والغذاء.

كما أن هذه الورشة المشتركة تمثل دليلاً واضحاً على توافق بحثي أكاديمي يحقق مخرجات عالية الجودة، تنسحب على المعارف والعلوم، كما أن التنوع في الطاقة وخاصة النظيفة من الوسائل المهمة في تحقيق الاستدامة وصولاً إلى الحياد المناخي.

وأضاف: تربط جامعة الإمارات وجامعة موناش علاقات طويلة منذ سنة 2004 حينما تم توقيع مذكرات تفاهم لتسهيل التعاون البحثي وبرامج التبادل والمشروعات المشتركة بين المؤسستين، وتنبع هذه الندوة المشتركة من الشراكة القوية بين المؤسستين وتمثل لحظة محورية في السعي العالمي لحلول الطاقة المستدامة، ويوضح هذا الجهد التعاوني تقاطع الخبرة والابتكار والالتزام المشترك بمكافحة تغير المناخ.

وأكد البروفيسور جاسيك جازينياك، من جامعة موناش أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على معالجة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا.