مريم الغافري.. سفيرة اليافعين في «كوب 28»

بفضل إلهامها وشغفها بالابتكار والاستدامة، تسهم مريم الغافري بنت الإمارات، التي تبلغ من العمر 16 عاماً، وتدرس في الصف الحادي عشر، في بناء مجتمع أفضل ومستدام، وتشجع الشباب على أن يكونوا قادة ومبدعين في مجالاتهم، من خلال مشاركتها في فعاليات ((كوب 28)).

وتتقلد مريم الغافري رغم صغر سنها مناصب عدة نتيجة اجتهادها وسعيها، منها عضو البرلمان الإماراتي ورئيسة اللجنة الدائمة للبيئة والاستدامة في البرلمان، وسفيرة اليونيسيف لليافعين في ((كوب 28))، وأيضاً مبرمجة ومبتكرة موهوبة، ووضعت عقلها النير ومواهبها في البرمجة والابتكار، وقد أنتجت 18 ابتكاراً، وتجيد 5 لغات من البرمجة، منها ( جافا اسكربت وبايثون)، وفازت بالعديد من الجوائز التربوية والمجتمعية، ومن بين هذه الجوائز اللامعة، فازت مريم بالمركز الأول في جائزة الابتكار من أجل البيئة على مستوى الوطن العربي في عام 2021، كما تم تكريمها بجائزة ((جلوبال وين)) كأفضل شخصية قيادية مؤثرة، وفازت بجائزة البيئة للطفل في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في فئة المشاريع التقنية والعلمية.

وتعتبر مريم قدوة حقيقية للشباب في الإمارات، حيث تجمع بين الشغف والموهبة والعمل الجاد، وتعتبر رمزاً للابتكار والاستدامة،بفضل اجتهادها وإبداعها، وإسهاماتها في مجال البرمجة والابتكار والتنمية المستدامة، وتعد مثلاً يحتذى به للشباب الطامح، كما تسعى من خلال مشاركتها في فعاليات ((كوب 28)) إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع وحماية البيئة لجيلها وللأجيال القادمة.

وسلطت الضوء على مشروعها ((المدينة المائلة المستدامة)) هو إحدى إنجازات مريم الكبيرة، وحصلت على حقوق الملكية الفكرية لمشروعها من وزارة الاقتصاد، ويهدف المشروع إلى إنشاء مدينة مستدامة تستخدم تقنيات حديثة، للحفاظ على البيئة والاستدامة، ويعد هذا المشروع مبادرة رائدة للحد من التأثير البيئي السلبي للمدن التقليدية، وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى ذلك قدمت مريم مشروعاً آخر يسمى ((الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية من أجل مستقبل مستدام)) في المؤتمر العلمي الدولي تحت شعار ((ابتكار واستدامة)) على مستوى العالم العربي، وحضر المؤتمر ما يقرب من 500 شخص من فئات مختلفة.

وتلهم مريم الغافري الشباب بقدرتها على تحقيق التوازن بين الحياة الأكاديمية والمشاريع الابتكارية، وتعمل بجد في دراستها وتحقق تفوقاً أكاديمياً، بينما تخصص وقتاً وجهوداً كبيرة لتطوير مشاريعها التكنولوجية المستدامة، وهي تسعي لإثبات أنه يمكن للشباب أن يكون لديهم تأثير حقيقي، وأن يحدثوا تغييراً إيجابياً في المجتمع بغض النظر عن عمرهم، بالإضافة إلى ذلك تعكس مشاريع مريم رؤيتها الاستدامة واهتمامها الكبير بالبيئة، وتسعى جاهدة لخلق مدن مستدامة، وتعتمد على التكنولوجيا الحديثة في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة، فضلاً عن تحقيق توازن بين التطور الحضري، والحفاظ على البيئة، مما يجعلها قدوة للشباب الذين يسعون للاهتمام بالبيئة والاستدامة.