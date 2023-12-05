جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي تقدم مشروعاً لمكافحة الملاريا

قدّمت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مشروعاً حول مكافحة مرض الملاريا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي، يعتمد على توظيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات المتعلقة بطبيعة المناخ والأحوال الجوية التي تسهم في انتشار المرض، ومن ثم تحديد بؤر التفشي وإرسال معلومات دقيقة إلى السلطات الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة.

وقال البروفيسور عبدالمطلب صديق أستاذ في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي والقائم على المشروع: نعمل على خطة لمكافحة مرض الملاريا منذ 9 أشهر، حيث نقوم بجمع المعلومات من مصادر مختلفة كبيانات الطقس ودرجة الحرارة والرطوبة والرياح، إضافة إلى جمع صور الأقمار الصناعية المتعلقة بالسحب، والتنبؤ بهطول الأمطار ودرجات الحرارة، إذ تمكنا عملية جمع المعلومات وتحليلها باستخدام خوارزميات تعلم الآلة، بالتنبؤ بمدى تفشي الملاريا، ومشيراً إلى تطوير الخوارزميات الخاصة بالمشروع في مختبرات الجامعة لكي تساعد على رصد المواقع الجغرافية التي تتفشى بها الملاريا ومن ثم الحصول على معلومات دقيقة في هذا الشأن.

ولفت إلى أن الجزء الثاني من المشروع عبارة عن التقاط صورة مجهرية للتعرف على مرض الملاريا من خلال عينات تأخذ من مناطق مختلفة خصوصاً الريفية لمعرفة نوعها ومدى خطورته، إضافة إلى تصميم تطبيق يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بنوع الملاريا ومستوى شدتها، وترسل هذه المعلومات إلى السلطات الصحية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويشكل مرض الملاريا خطورة على الصحة العامة، حيث يتسبب في وفاة حوالي نصف مليون فرد سنوياً، وفق إحصائيات الأمم المتحدة، لذا يشكل تحدياً كبيراً للدول النامية، خاصة في قارة أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى والتي تشهد أعلى معدلات لانتشاره والذي يصاب بها نحو 90 % من سكان هذه المنطقة، كما تشهد بعض المناطق في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية أيضاً انتشاراً ملحوظاً.

وتقوم الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية بجمع بيانات دقيقة حول انتشار الملاريا وأثرها الصحي على مستوى العالم، ووفقاً للتقارير الأخيرة فإن هناك زيادة في حالات تفشي المرض، خصوصاً في ظل التحديات المتزايدة المتعلقة بتغير المناخ والهجرة السكانية.