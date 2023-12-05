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«التنسيق العربية» تخصص 10 مليارات دولار لدعم التحول للطاقة المتجددة

12/5/2023 7:25:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة التنسيق العربية، وهي تحالف استراتيجي لمؤسسات التنمية الإقليمية والدولية، في مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ ((كوب 28)) عن تخصيص 10 مليارات دولار حتى العام 2030، لدعم التحول العادل للطاقة النظيفة في البلدان النامية.

يأتي هذا الالتزام ضمن خطة استراتيجية، تتضمن سبع نقاط رئيسية لتسريع التحول العالمي إلى مصادر الطاقة المتجددة، كما يعد الالتزام جزءاً من التعهد السابق، الذي قدمته المجموعة بقيمة 24 مليار دولار أمريكي.

وتشمل النقاط الرئيسية للخطة الاستراتيجية ما يلي: تعبئة الموارد المالية، من خلال زيادة استخدام السندات الخضراء، والتمويل المختلط، وأدوات تقليل المخاطر؛ وتعزيز الابتكار واعتماد تقنيات جديدة لتعظيم التأثير على كفاءة الطاقة وتخزينها؛ ودعم حصول الجميع على الطاقة النظيفة؛ وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ في القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الغذاء والنقل والمياه والأنظمة الحضرية؛ وتشجيع التعاون وتبادل المعرفة؛ وتحسين مهارات القوى العاملة في جميع أنحاء العالم في قطاع الطاقة النظيفة؛ ورصد وتقييم التقدم والأثر.

وتأتي هذه المبادرة الشاملة في الوقت، الذي تقوم فيه الدول المشاركة في مؤتمر الأطراف بتجديد التزامها، للحد من انبعاثات الكربون، بعد عام تميز بأحداث مناخية قياسية، حيث يركز مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة على زيادة تمويل المناخ بشكل كبير، وتسريع عملية التحول في الوقت، الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، والكوارث الطبيعية غير المسبوقة.

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