مدير عام المفوضية التجارية التشيلية لـ« البيان »: نهج الإمارات يعزز السياسات الفعالة لتحقيق الحياد الكربوني

أكد إغناسيو فيرناندز، مدير عام المفوضية التجارية التشيلية ((برو تشيلي)) أن مؤتمر الأطراف ((كوب 28)) الذي تستضيفه الإمارات يعد منصة عالمية وفرصة كبيرة لتحقيق مجموعة من الأهداف من أهمها: تعزيز استخدام الطاقات المتجددة ولا سيما الطاقة الهيدروجينية باعتبارها من أهم مصادر الطاقة النظيفة والتي تعتبر تشيلي من الدول الرائدة في هذا المجال.

ولفت إلى أن استضافة الإمارات لـ ((كوب 28)) لهذا العام حدث متميز بالفعل نظراً لأن الدولة المضيفة تراهن على أن يخرج الحدث بنتائج عملية تشمل الأطراف المعنية من أجل العمل بصورة جديدة لتحقيق الأهداف المناخية عبر تذليل كل الصعاب، وبالتالي الانتقال من مرحلة التعهدات والدعوة للعمل المناخي، إلى التنفيذ والتطبيق الفعلي واسع النطاق وسريع الوتيرة لإجراءات من دورها خفض مسببات التغير المناخي وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، خصوصاً وأن هذا النهج الذي تعتمده الإمارات لتحقيق أهداف ((كوب 28)) يتميز بأنه نهج واقعي يراعي ظروف مختلف الأطراف ويدعم السياسات العالمية الفعالة لتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

تعاون

وأضاف: تركز الإمارات على الطاقة الهيدروجينية وتوسيع تطبيقات استخدامها ضمن قطاعات متنوعة بما في ذلك النقل والصناعة، فإن ذلك يفتح الباب أمامنا واسعاً من أجل تعزيز التعاون واتفاقيات الشراكة مع مختلف الجهات والهيئات الحكومية ومن القطاع الخاص أيضاً في الإمارات، بما ينعكس في نهاية المطاف على زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين تشيلي والإمارات.

كما أن سعي الإمارات إلى التحول للاقتصاد الأخضر وتحقيق الحياد المناخي يتماشى تماماً مع رؤية تشيلي وجهودها تجاه تعزيز التنمية المستدامة، ونحن على ثقة بأن هذا التوافق في الرؤى سيثمر عن فرص تنمية خلاقة للجانبين من شأنها أن تعزز الاستدامة والتنوع الاقتصادي وجودة الحياة لكلا البلدين.

وتابع: للعام الثاني على التوالي، تساهم المفوضية في تصميم الجناح التشيلي في مؤتمر الأطراف ((كوب 28)). لقد صممنا مساحة تقدر بـ 140 متراً مربعاً لتشمل أقساماً محددة تغطي مواضيع ((التحول في قطاع الطاقة))، الذي سيكون محور تركيز الجناح التشيلي ونظرائه الدوليين.

ويسعى الجناح التشيلي إلى أن يشكل صلة وصل بين الوفد التشيلي والأطراف والمراقبين آخرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حول العمل المناخي، ويتمثل الدور الأساسي للجناح في أن يكون بمثابة مساحة مادية تساعد الممثلين الوطنيين على تنسيق، وعقد لقاءات مع نظراء دوليين وإقامة أنشطة للتواصل من شأنها أن تسمح لنا باستعراض قدراتنا، وتوسيع نطاق تأثيرنا والاستفادة من الفرص التي قد تنشأ، كالاستثمارات والشراكات والمبادرات.

جهود

وقال: يتيح الجناح التشيلي فرصة استعراض الجهود المبذولة من جانب تشيلي، التي برزت على الساحة الدولية بفضل التزامها تجاه الاستدامة وإزالة الكربون، عبر مواءمة أعمالها للمساهمة في التخفيف والتكيف مع التغير المناخي، مبيناً أنه على الرغم من أننا نساهم بنسبة %0.25 فقط من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، فقد كنا أول دولة تعلن التزامها بالحياد المناخي بحلول 2050، الأمر الذي مكننا من ترسيخ مكانتنا وإرساء معيار جديد على الصعيد العالمي في مجال تطوير مستقبل مستدام منخفض الانبعاثات الكربونية.

وأضاف: يعد جناح تشيلي انعكاساً للجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الخارجية التشيلية لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بما ينعكس إيجاباً على تعزيز العمل المناخي ويمكننا من إظهار التزام تشيلي أمام العالم أجمع تجاه قضية المناخ، وسيتناول الجناح التشيلي سلسلة من المحاور الرئيسية: التحول في مجال الطاقة: إذ يعد هذا المحور بالغ الأهمية للتنفيذ العملي لاتفاق باريس، ويشمل إجراء حوارات لتحقيق الهدف العالمي لكفاءة الطاقة.

وفي هذا السياق، يمكن لتشيلي تكريس مكانتها في صدارة الدول على صعيد الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، وكذلك الهيدروجين الأخضر، وإبراز استراتيجيتنا في هذه المجالات.

وتابع: حيث تسعى تشيلي من خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف إلى الترويج للاستدامة الزراعية، وهو المفهوم الذي يحظى بأهمية بالغة من جانب الحكومة الإماراتية التي تركز بشكل جدي على تبني الحلول التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة والموارد الطبيعية. وتتميز هذه القضية بأهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وتتطلع الإمارات إلى لعب دور بارز على الصعيدين الدولي والإقليمي من أجل تنسيق الجهود والمبادرات للخروج بسياسات من شأنها التكيف والتخفيف من تأثير الممارسات الزراعية على البيئة، وهي تتبنى حلولاً رائدة في هذا المجال لتعزيز أمنها الغذائي، مما يتيح فرصاً كبيرة لتشيلي لتعزيز التعاون مع الإمارات ضمن هذا القطاع الحيوي، لا سيما وأن مساعي تشيلي في تطوير منظومتها الإيكولوجية، وخصوصاً البحرية، تعتبر من الأمثلة البارزة.