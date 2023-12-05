التجارة العالمية تلحق بركب التحول الاقتصادي المستدام

أطلق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، تقريراً حول السياسات التجارية ومساهمتها في جهود تحقيق أهداف الاستدامة تحت عنوان ((استكشاف الأفق الأخضر: ديناميكيات استدامة التجارة العالمية))، حيث يستهدف التقرير إلحاق التجارة العالمية بركب التحول الاقتصادي المستدام.

ويقدم التقرير رؤى حول أهم الاتجاهات في مجال الاستدامة حول العالم، ويضم سلسلة من الحلول الخلاقة التي يمكن لوزراء التجارة حول العالم وضعها في الحسبان عند انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي فبراير المقبل.

وجرى إطلاق التقرير ضمن يوم التجارة الأول من نوعه في تاريخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وذلك في النسخة الثامنة والعشرين التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي.

أفضل الممارسات

ومع بروز الاستدامة على رأس أولويات العالم بسبب ما يواجهه من تحديات مناخية، يهدف التقرير إلى وضع التجارة العالمية ضمن سياق التحول الاقتصادي المستدام، وبحث تأثير تغيرات سلوك المستهلكين، وتحولات استراتيجيات الاستثمار، وتطوير الأطر الجديدة للسياسات على سلاسل التوريد.

وتأكيداً على ((تداخل مستقبل التجارة مع الاستدامة))، يلخص التقرير أهم الاتجاهات ضمن مجال المسؤولية البيئية ودوافعها، ويقدم لمحة عامة حول عمل الدول على تنمية تجارة صديقة للبيئة، وينتهي إلى عدة توصيات يمكن للوزراء تدارسها خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.

ويعرض التقرير مجموعة من أفضل الممارسات بين الدول، ويستكشف الأفكار التي من شأنها أن تساعد في جعل التجارة أكثر استدامة، بما في ذلك تسهيل إنشاء معايير دولية للممارسات التجارية المستدامة والدعوة إلى دمج معايير الاستدامة في سياسات التجارة الوطنية.

وتشمل المجالات المطروحة للمناقشة بهدف ضمان استدامة التجارة تسهيل وضع معايير دولية للممارسات التجارية المستدامة، ودعم دمج معايير الاستدامة في سياسات التجارة الوطنية.

أفكار مبتكرة

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: ((يؤكد التقرير أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لإحداث أثر إيجابي في أهداف الاستدامة، كما يؤكد كيف يمكن للدول والحكومات تحقيق تأثير حقيقي عندما يتعلق الأمر بتشكيل مساهمة التجارة بشكل إيجابي في معالجة القضايا المناخية)).

وأضاف معاليه: ((آمل أن يجد الوزراء والمشاركون في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الأفكار المبتكرة الواردة في التقرير مادة ثرية للنقاش عندما يجتمعون في أبوظبي خلال فبراير المقبل لبحث السياسات المستقبلية وطرق تحقيق نتائج قوية وملموسة في إعادة تشكيل مستقبل التجارة العالمية بالشراكة مع القطاع الخاص)).

وأكد معاليه أهمية التجارة مع دول القارة الأفريقية، حيث تمتلك دول القارة اقتصاداً حيوياً واعداً وغنياً بالفرص في منطقة ذات نمو مرتفع، وأضاف أن هناك إرادة مشتركة للارتقاء بالعلاقات مع أفريقيا إلى مستويات جديدة من الشراكة والنمو الاقتصادي المشترك، عبر فتح مجالات جديدة للشراكات والمشاريع المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وفي الوقت نفسه إتاحة المزيد من الفرص الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

أفريقيا

وقال: ((إن منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا تساعد في دفع إجراءات الاستدامة وتعزيز التعاون)). وأضاف: ((أفريقيا قارة ستكون محورية بشكل متزايد لجهود العالم للانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وامتلاك الموارد الطبيعية والمواهب والاتصال التجاري لتطوير وتوزيع المنتجات والخدمات الخضراء. يجب اعتبار دعم قدرة أفريقيا على تطوير مصادر الطاقة المتجددة، واستخراج المعادن المطلوبة، وربط منتجيها بسلاسل التوريد أولوية إنمائية.

تعد منصات مثل التجارة المستدامة في أفريقيا محركاً مهماً لتعاون أصحاب المصلحة في هذه الجهود، مما يتيح الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية التي يمكن أن تعزز المرونة الاقتصادية لأفريقيا واستقلالها - وتدعم التحول الاقتصادي العالمي)).

حلول

وخلال المنتدى سلط سلطان أحمد بن سليم، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، الضوء على الحلول اللوجستية الفعالة من حيث التكلفة من أفريقيا وأهمية الاستدامة في التجارة بين البلدان الأفريقية، حيث تسير مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) على نهج أهداف التنمية نفسها التي تنشدها قارة أفريقيا، وهذه رؤية اقتصادية من شأنها التحفيز على إقامة الشراكات الواعدة.

جرى نشر التقرير خلال الجلسة الافتتاحية ليوم التجارة والتي حملت عنوان: ((قادة العالم يتحدون لتعزيز خارطة طريق لخيارات السياسات التجارية من أجل استجابة عالمية عادلة وطموحة للتغير المناخي))، والتي تحدثت فيها الدكتورة نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، إلى جانب سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وجون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.