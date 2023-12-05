الإمارات تعزز التعاون مع روسيا وأوزبكستان والمكسيك بمجال المناخ

التقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، مع عدد من المسؤولين البرلمانيين في روسيا والمكسيك وأوزبكستان، حيث بحث معهم سبل تعزيز العلاقات بين الإمارات ودولهم في مجال المناخ.

فقد التقى معاليه مع ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية على هامش أعمال الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي ((كوب 28))، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين والتأكيد على أهمية ترسيخ هذه العلاقات والدفع بها قدماً في شتى المجالات.

وأشار معاليه إلى أن المجلس الوطني الاتحادي ينظر بتقدير كبير ويثمن تلبية الجانب الروسي للدعوة، وحرصه على الحضور والمشاركة في الاجتماع البرلماني المصاحب للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ الذي ينظمه المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بتاريخ 6 ديسمبر 2023، بمشاركة أكثر من 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم.

وقال: انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور البرلمانيين في المساهمة في العمل المناخي فإننا في المجلس الوطني الاتحادي وبالتعاون مع مكتب المبعوث الخاص بالتغير المناخي والاتحاد البرلماني الدولي فإننا حرصنا كمجلس وطني اتحادي على إشراك جميع البرلمانيين للتركيز على حلول عملية لتحقيق نتائج مستدامة، وربط مبادراتنا ومخرجات مؤتمرنا مع المؤتمر الرئيسي، وإبراز الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البرلمانيون في القضايا العالمية.

من جهته، أكد ألكسندر باباكوف نائب رئيس مجلس الدوما لروسيا الاتحادية على عمق العلاقات الاستراتيجية بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الدوما في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، مشيداً بالتطور الذي تشهده دولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار والذكاء الصناعي والفضاء وتمكين المرأة والشباب.

كما التقى معاليه مع تنزيلا ناربايفا، رئيسة مجلس الشيوخ في جمهورية أوزبكستان، حيث أكد معاليه على عمق العلاقات الثنائية التي تربط الإمارات وأوزبكستان، والتي تمتد على مدى 3 عقود قد تأسست على مبادئ الاحترام المتبادل والتنسيق والعمل المشترك حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، الأمر الذي أسهم في نمو هذه العلاقات وتطورها بشكل مستمر، وحرص القيادة الرشيدة على تعزيز العلاقات وتطويرها في مختلف القطاعات الحيوية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

وأكد معاليه حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم، فضلاً عن تفعيل التواصل والتعاون مع مختلف البرلمانات والاتحادات والمنظمات البرلمانية العالمية، لأهمية دور البرلمانات في تمثيل شعوبها في ظل ما يشهده العام من تطور على مختلف الصعد.

كذلك التقى معاليه مع مارسيلا غيرا كاستيلو رئيسة مجلس النواب بالولايات المتحدة المكسيكية، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك لا سيما على صعيد تفعيل ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال معاليه إن العلاقات الثنائية بين الإمارات والمكسيك تتسم بالصداقة والشراكة التي تقوم على أسس التفاهم على الصعيد السياسي والاقتصادي والحضاري في ظل دعم ورعاية قيادتي البلدين الصديقين، وكذلك تبادل الزيارات رفيعة المستوى والحرص على تعزيزها المشترك في كافة المجالات.