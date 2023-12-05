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مسؤول أمريكي: «كوب 28» لحظة تاريخية

12/5/2023 7:25:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

وصف ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية- الشؤون الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، قمة المناخ ((كوب 28)) برئاسة الإمارات، بأنها لحظة تاريخية، منوهاً بمستوى التحضير الرائع من حيث مضمون الموضوعات والنقاشات واللوجستيات.

وقال: ((لأول مرة في تاريخ قمم المناخ يشارك أكبر وفد ممثل من قادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الإمارات، إذ تشارك نحو 90 شركة أمريكية، وأكثر من 150 من قادة الأعمال))، ووصفه بأنه أكبر وفد على الإطلاق من ممثلي جميع القطاعات الاقتصادية الطاقة، التمويل، الرعاية الصحية، شركات النقل، الخدمات اللوجستية، بهدف استعراض الحلول التقنية عبر الإمارات.

ولفت إلى أن غرفة التجارة الأمريكية تمثل مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعاون طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد.

MENAFN05122023000110011019ID1107541725

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