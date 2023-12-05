مسؤول أمريكي: «كوب 28» لحظة تاريخية

(MENAFN
- Al-Bayan)
وصف ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية- الشؤون الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، قمة المناخ ((كوب 28)) برئاسة الإمارات، بأنها لحظة تاريخية، منوهاً بمستوى التحضير الرائع من حيث مضمون الموضوعات والنقاشات واللوجستيات.
وقال: ((لأول مرة في تاريخ قمم المناخ يشارك أكبر وفد ممثل من قادة الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الإمارات، إذ تشارك نحو 90 شركة أمريكية، وأكثر من 150 من قادة الأعمال))، ووصفه بأنه أكبر وفد على الإطلاق من ممثلي جميع القطاعات الاقتصادية الطاقة، التمويل، الرعاية الصحية، شركات النقل، الخدمات اللوجستية، بهدف استعراض الحلول التقنية عبر الإمارات.
ولفت إلى أن غرفة التجارة الأمريكية تمثل مجتمع الأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تعاون طويل الأمد في منطقة الشرق الأوسط، وفي الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد.
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