إطلاق سوق عالمي للمركبات الكهربائية

شهدت الطاولة المستديرة الوزارية بشأن النقل ((الترابط بين الطاقة لتحقيق أهداف المناخ والانتقال العادل))، خلال مؤتمر الأطراف ((كوب 28))، إطلاق المشروع التحولي ((سوق عالمي للمركبات الكهربائية)).

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن النقل يعتبر من أكثر القطاعات اعتماداً على الوقود الأحفوري، لذلك نعمل في الإمارات بجهود حثيثة على التحول لأنظمة النقل الصديقة للبيئة التي تخدم منظومة العمل المناخي، والتحول نحو قطاع نقل خال من الانبعاثات، بحيث يكون قطاع النقل المستهدف الأول في حملة الدولة لإزالة الكربون.

وتضمنت الجلسة، الإعلان عن المشروع التحولي ((سوق عالمي للمركبات الكهربائية))، وكذلك الخريطة الوطنية لشبكة شواحن المركبات الكهربائية، وإنشاء شركة وطنية متخصصة في إعادة تدوير بطاريات السيارات الكهربائية، وإنشاء مركز الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية بالقطاع البحري.