مطارات أبوظبي تفوز بجائزة «مشغّل المطارات الرائد عالمياً»

توجت مطارات أبوظبي بالجائزة المرموقة ((مشغّل المطارات الرائد عالمياً للعام 2023))، في حفل توزيع جوائز السفر العالمية لهذا العام، وتسلّمت الجائزة منى الغانم، نائب الرئيس التنفيذي تجربة المتعاملين وإدارة علاقاتهم في مطارات أبوظبي.

وتعد هذه الجائزة التكريم الأكثر شهرة في قطاع السفر والسياحة على المستوى العالمي، وفاز بها سابقاً مطار عُمان لثلاث سنوات متتالية بين عامي 2019 و2021، ثم حصل عليها مطار ماليزيا في عام 2022. وكان بين المرشحين للجائزة هذا العام شركة مطارات جنوب أفريقيا، وهيئة مطارات كينيا، ومطارات لوس أنجليس العالمية، ومطارات ماليزيا، ومطارات عُمان.

ويأتي فوز الشركة المشغّلة لمطار أبوظبي بهذه الجائزة في عام استثنائي، شهد تطورات كبيرة، شملت إطلاق المبنى ((A)) الجديد في مطار أبوظبي الدولي، حيث أظهرت الشركة تميزاً عالياً في الأداء والابتكار، وقالت منى الغانم: ((نحن فخورون جداً بفوزنا بهذه الجائزة المرموقة التي تعكس التزامنا الراسخ بالتميز في عمليات المطار وخدمات المسافرين. الجائزة تعد شهادة على تفاني فريقنا وجهوده الجادة،.

وحرصه على تحقيق أداء العمل وفقًا لأعلى معايير الجودة، لا سيما خلال عام حافل بالإنجازات والتقدم. وإلى جانب دور هذه الجائزة في الاحتفاء بإنجازات الشركة تضع أيضاً معياراً جديداً للتميز في صناعة الطيران العالمية)).

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