ربع الموظفين في الإمارات يتوقعون زيادة رواتبهم %10 العام المقبل

سلط استبيان ((الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023)) الجديد الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، للوظائف، الضوء على مستويات رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية والعوامل التي تؤثر على هذه المستويات.

وأظهر أكثر من نصف المجيبين (61%) عن مستويات عالية أو متوسطة من الرضا عن رواتبهم الحالية. من ناحية أخرى، أظهر البحث أن 48% من المجيبين راضين عن المزايا التي يتلقونها من شركاتهم الحالية.

ويتمثل الهدف الأساسي من الاستبيان في التعرف على مستوى الرضا لدى الموظفين عن الزيادات التي حصلوا عليها خلال العام الماضي، بالإضافة إلى توقعاتهم لناحية زيادة الرواتب مستقبلاً. وتجدر الإشارة إلى أن 27% من المجيبين حصلوا على زيادة في الراتب تصل إلى 10% العام الماضي، وأعرب 40% عن رضاهم عن هذه الزيادات.

وبالنظر إلى عام 2024، يتوقع 26% من المجيبين زيادة في الرواتب تصل إلى 10%. وتؤكد هذه النتائج أهمية المزايا والتعويضات العادلة في جذب الكفاءات المتميزة والاحتفاظ بهم.

وفيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، يعتقد 32% من المجيبين أن شركاتهم تساوي بين الذكور والإناث على نحو تام وشامل.

وكشف الاستبيان أن 33% من المجيبين يحصلون على راتب أساسي فقط، في حين اعتبر التأمين الطبي الشخصي (40%)، وبدل النقل (21%)، والمكافأة (18%)، والتأمين الطبي العائلي (13%) من أهم المزايا التي يحصل عليها الموظفون. ويحصل غالبية المجيبين (75%) على دخل شهري قدره 3 آلاف دولار أمريكي أو أقل، بينما يكسب 41% أقل من 1000 دولار أمريكي.

ووفقاً لنتائج البحث، يشغل ربع المجيبين حالياً مناصب إدارية وتنفيذية متوسطة دون مسؤوليات إدارية. على صعيد آخر، يعمل 53% من المجيبين في قطاعاتهم لمدة تصل إلى ست سنوات. ومن المثير للإعجاب أن 73% من المجيبين يعملون في شركاتهم الحالية منذ ست سنوات أو أقل، بينما يعمل 49% في شركاتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.

وكشف الاستبيان أن 47% من المجيبين يشرفون على أعمال ما يصل إلى 10 موظفين، ما يوضح تأثيرهم ومستوى مسؤوليتهم في الشركات التي يعملون فيها. وعند سؤالهم عن مكانتهم في إطار مسارهم الوظيفي، حدد 61% من المجيبين مكانتهم في منتصف مسيرتهم المهنية أو في مركز عالٍ نسبياً. كما أشار البحث إلى أن 59% من المجيبين شغلوا وظيفة أو وظيفتين خلال السنوات الخمس الماضية، في حين شغل 33% منهم ثلاث وظائف أو أكثر.

وأفاد 58% من المجيبين في الإمارات أنهم وفروا ما يصل إلى 35% من دخلهم الشخصي، مشيرين إلى أنه على الرغم من ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أنه لا يزال من الممكن ادخار مبالغ كبيرة. من ناحية أخرى، توقع 68% من المجيبين في الإمارات ارتفاع تكاليف المعيشة عام 2024. ما يعزز أهمية الادخار بالنسبة للأفراد للحفاظ على استقرارهم المالي.

ويعد فهم الدوافع المعززة لولاء الموظفين أمراً بالغ الأهمية للمؤسسات التي تسعى إلى تشكيل بيئة عمل إيجابية. وبحسب الاستبيان، قال 30% من المجيبين إن ولاءهم لشركتهم لا يرتبط برواتبهم، وفي الإطار ذاته، صرح 51% من المجيبين أن الراتب يلعب دوراً مؤثراً في تعزيز ولائهم لشركاتهم.

وبالإضافة إلى التعويضات، أظهر المشاركون أن عوامل أخرى مثل طبيعة المسؤوليات اليومية (26%)، وفرص التقدم الوظيفي (25%)، والعلاقة مع الزملاء (22%)، وفرص التدريب والتطوير (20%)، تعزز بدورها من ولاء الموظفين.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: ((توفر نتائج استبياننا الأخير فرصة استثنائية يمكن استثمارها من قبل المؤسسات في الإمارات لإعادة النظر في استراتيجيات التعويضات ومعالجة العوامل التي تؤثر على رضا الموظفين.

وذلك من خلال التركيز على منح الرواتب العادلة والتنافسية، إلى جانب مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، ويمكن للمؤسسات العمل على تمكين قواها العاملة، وتعزيز ولائها، وإنشاء بيئة مزدهرة تجذب أفضل الكفاءات وتحتفظ بها)).

وقال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: ((يسعدنا أن نقدم نتائج استبيان ((الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023)) الذي أجراه مؤخراً بيت.كوم، والذي يوفر معلومات مهمة عن مستويات رضا الموظفين في المنطقة والعوامل الرئيسية التي تؤثر عليها،.

حيث إن التعويضات العادلة تعتبر أمراً بالغ الأهمية لجذب الموظفين الموهوبين والاحتفاظ بهم، يضاف إلى ذلك مجموعة شاملة من المزايا وفرص النمو، التي بدورها تؤهل المؤسسات لتمكين القوى العاملة لديها وتعزيز ولائهم، مما يخلق بيئة عملية تجتذب المواهب وتحافظ عليها)).

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم ((الرواتب في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023)) عبر الإنترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 2 وحتى 18 أكتوبر 2023. بمشاركة 6 آلاف و734 مجيباً من الإمارات والسعودية والكويت وعمان وقطر والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والمغرب وتونس والسودان وغيرها.

عُلا حداد

61 %

راضون عن رواتبهم الحالية

27 %

حصلوا على زيادة %10

العام الماضي

40 %

عبروا عن رضاهم عن هذه الزيادات

58 %

وفروا ما يصل إلى %35

من دخلهم الشخصي

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