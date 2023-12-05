«الدائرة الاقتصادية» و«الشارقة الرقمية» يبحثان تعزيز التعاون

استقبل حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مكتب الشارقة الرقمية، برئاسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير المكتب.

وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية في الإمارة عبر الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية.

وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين، وخاصة في مجال الخارطة الاقتصادية، وحوكمة البيانات، فضلاً عن بوابة تسجيل الشركات الموحّدة.

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