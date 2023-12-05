«الدائرة الاقتصادية» و«الشارقة الرقمية» يبحثان تعزيز التعاون

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقبل حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وفداً من مكتب الشارقة الرقمية، برئاسة الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير المكتب.
وذلك في إطار تعزيز سبل التعاون المشترك، والتنسيق بين الجانبين لتوحيد الجهود وتعزيز التحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة في توفير الخدمات الحكومية في الإمارة عبر الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والتقنية.
وتم خلال اللقاء بحث سبل التنسيق المستقبلي وتبادل الأفكار والخبرات بين الطرفين، وخاصة في مجال الخارطة الاقتصادية، وحوكمة البيانات، فضلاً عن بوابة تسجيل الشركات الموحّدة.
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