«مالية عجمان» تنال اعترافاً عالمياً كأفضل بيئة عمل

(MENAFN
- Al-Bayan)
نالت دائرة المالية في عجمان الاعتراف بكونها ضمن ((أفضل بيئات العمل)) وفقاً لمؤسسة ((Great Place to Work)) الأمريكية المتخصصة في تصنيف الجهات التي تتمتع بثقافة عمل إيجابية وصحية تعكس الجودة والتميز في بيئة العمل، وتعزز من إنتاجية الموظفين وسعادتهم؛ لتكون أول دائرة مالية على مستوى العالم تنال هذا اللقب وفق التصنيف المعتمد لدى الجهة المانحة. وجاء التصنيف بناءً على نتائج استبيان لمؤشر الثقة أجرته شركة GPTW العالمية.
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