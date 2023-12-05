«مالية عجمان» تنال اعترافاً عالمياً كأفضل بيئة عمل

نالت دائرة المالية في عجمان الاعتراف بكونها ضمن ((أفضل بيئات العمل)) وفقاً لمؤسسة ((Great Place to Work)) الأمريكية المتخصصة في تصنيف الجهات التي تتمتع بثقافة عمل إيجابية وصحية تعكس الجودة والتميز في بيئة العمل، وتعزز من إنتاجية الموظفين وسعادتهم؛ لتكون أول دائرة مالية على مستوى العالم تنال هذا اللقب وفق التصنيف المعتمد لدى الجهة المانحة. وجاء التصنيف بناءً على نتائج استبيان لمؤشر الثقة أجرته شركة GPTW العالمية.

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