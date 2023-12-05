إطلاق نظام الإيصال الإلكتروني في معاملات الصيرفة والتحويل المالي

أطلقت مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، نظام الإيصال الإلكتروني بهدف تحويل المعاملات المالية الورقية إلى معاملات إلكترونية بالكامل.

وذلك من أجل تعزيز الكفاءة والمسؤولية البيئية في قطاع التحويلات المالية.

ويأتي إطلاق المبادرة بعد الحصول على موافقة مصرف الإمارات المركزي، حيث أصبح بإمكان شركات الصرافة من خلال هذه المبادرة إصدار إيصالات إلكترونية للعملاء، ما يوفر أكثر من 50 مليون إيصال ورقي سنوياً. وسيتمكن العملاء من الحصول على الوصل الإلكتروني عبر الإيميل أو الواتساب بمجرد التوقيع في النظام الإلكتروني.

وقال أديب أحمد، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي: ((بينما يجتمع العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة لمناقشة قضايا المناخ الملحة في مؤتمر المناخ كوب 28، نؤكد في مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي التزامنا بقيادة النمو المستدام والابتكار في القطاع المالي بدولة الإمارات)).

وأصبح بإمكان العملاء الآن تخزين الإيصالات الإلكترونية بشكل آمن على هواتفهم الذكية والوصول إليها بلمسة زر واحدة.

وسيتم تشفير المعلومات المالية وتسليمها مباشرة إلى العميل، ما يضمن سرية البيانات، وبالتالي المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وكفاءة.

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